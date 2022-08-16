Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek - Son Dakika
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Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek

16.08.2022 15:07

Dün petrol piyasasında Çin bazlı yaşanan düşüş sonrası 1 lira 26 kuruşluk motorin zammı geri alınmıştı. 24 saatlik aranın ardından ise yeniden zam göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş artacak olan motorinde litre fiyatı 24 lirayı aşacak.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün Çin'de yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle brent petrol fiyatları yüzde 5'ten fazla düşerek, 92 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan Çin bazlı düşüş sonrası motorine dün gelecek olan 1 lira 26 kuruşluk zam geri alındı.

ARAÇ SAHİPLERİNİN SEVİNCİ BİR GÜN SÜRDÜ

Araç sahiplerinin zammın iptal edilmesi nedeniyle sevinci yalnızca bir gün sürdü. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorine 79 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 2 kuruşa, İzmir'de 24 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 24 lira 14 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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