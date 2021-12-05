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Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il - Son Dakika

Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il

05.12.2021 15:58

55 ülkeden 150 kentin yer aldığı araştırmada, dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirleri belirledi. Listenin ilk 10'una Türkiye'den üç il girdi. İzmir yüzde 30'luk artışla listeye ikinci sıradan girerken, İstanbul yüzde 26.4 ile dokuzuncu, Ankara ise yüzde 25.8 ile onuncu sırada yer aldı.

İngiltere merkezli emlak şirketi Knight Frank'ın hazırladığı Küresel Konut Fiyat Endeksi, Türkiye için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden üçü Türkiye'de yer aldı.

İZMİR İKİNCİ, İSTANBUL DOKUZUNCU SIRADA

İzmir yüzde 30'luk artışla ikinci sırada bulunurken, İstanbul yüzde 26.4 ile 9'uncu ve Ankara yüzde 25.8 ile 10'uncu sırada listelendi.

ZİRVENİN SAHİBİ KANADA'DAN

Fiyatların en çok arttığı yer yüzde 30.8 ile Kanada'nın Halifax kenti oldu. Kanada'nın Ottowa kenti de yüzde 25.8'lik artışla 10'uncu sırayı Ankara ile paylaştı. Fiyatların düştüğü 11 kent arasında Venedik (yüzde 6.3) ve Dubai (yüzde 4.4) dikkat çekti.

İşte fiyatların en çok arttığı kentler

1- Halifax (Kanada)Yüzde 30.8

2- İzmir (Türkiye)Yüzde 30

3- Seul (Güney Kore)Yüzde 30

4- Phoenix (ABD)Yüzde 29.3

5- Moskova (Rusya)Yüzde 28.8

6- Hamilton (Kanada)Yüzde 28.

7- San Diego (ABD)Yüzde 27.1

8- St. Petersburg (Rusya)Yüzde 26.7

9- İstanbul (Türkiye)Yüzde 26.4

10- Ankara (Türkiye)Yüzde 25.8

Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il

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Son Dakika Ekonomi Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il - Son Dakika
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