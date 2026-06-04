Dünyanın En Büyük Kruvaziyeri AROYA Antalya'da - Son Dakika
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Dünyanın En Büyük Kruvaziyeri AROYA Antalya'da

Dünyanın En Büyük Kruvaziyeri AROYA Antalya\'da
04.06.2026 11:14
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Dünyanın ilk muhafazakar konseptli kruvaziyeri AROYA, 2.140 yolcu ile Antalya Limanı'na demir attı.

DÜNYANIN ilk muhafazakar konseptli kruvaziyeri olarak tanıtılan AROYA, 335,2 metrelik uzunluğuyla Antalya Limanı tarihinin en büyük yolcu gemisi oldu. Dev gemi, 2 bin 140 yolcu ve 1047 mürettebatıyla ilk kez Antalya'ya geldi.

Deniz turizminin en lüks segmentleri arasında gösterilen kruvaziyer turizmi, Antalya'da büyümeyi sürdürüyor. Antalya Limanı tarihinin en büyük kruvaziyeri olan AROYA, ilk kez kente demir attı. Dünyanın ilk muhafazakar konseptli kruvaziyeri olarak tanıtılan AROYA, 2 bin 140 yolcu ve 1047 mürettebatıyla limana yanaştı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından işletilen, Malta bayraklı AROYA Cruise, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan hareket ederek Mısır ve Süveyş Kanalı rotasını takip ettikten sonra Antalya'ya ulaştı. 335,2 metre uzunluğunda, 150 bin 695 groston ağırlığındaki gemi, bugüne kadar Antalya Limanı'na yanaşan en büyük kruvaziyeri olarak kayıtlara geçti.

'BU NOKTAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Gemiyi karşılayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kruvaziyer turizminin kentin önem verdiği turizm türlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu, Antalya Limanı tarihine gelmiş en büyük gemi. Kruvaziyer turizmi, bizim çok önem verdiğimiz ve gelişmesi için gayret ettiğimiz bir turizm şekli. Bunu başarmak kolay olmadı ama bugün itibarıyla bu noktaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilk olacak ama sonu olmayacak. Sadece bu yıl için 10'un üzerinde Antalya için ziyaret düşünüyorlar. Diğer şirketlerle birlikte 50'leri görecek. Her bir gemi 3 bin gibi büyük rakamlı ve harcama kapasitesi çok yüksek olan misafiri, Antalya sokaklarına taşıyor. Kruvaziyer yolcuları, yüksek harcama kapasitesine sahip misafirler. Antalya turizmi için son derece değerli. 2026 yılının ardından 2027'nin çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

'HAZİRANLA TOPARLANMA GÖRÜYORUZ'

2026 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Şahin, "Yüzde 8 civarında bir önceki yıla göre gerideyiz. Mevsim etkilerini burada hatırlayalım çünkü biliyorsunuz ilk 5 ay son derece yağışlı ve serin geçti. Bu turizme doğrudan etki etti. Yılın ilk aylarında küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandı. Ancak haziran ayıyla birlikte rezervasyonlarda toparlanma görüyoruz. Son dakika rezervasyonları da oldukça iyi gidiyor. Biz o yüzde 8'lik kaybımızı da yüksek sezonda; temmuz, ağustos ve eylül aylarında telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Sonbahar döneminde Antalya turizminin çok daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz, tabii küresel ve bölgesel olumsuzluklar olmazsa" diye konuştu.

'35 YILLIK MESLEK HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK GEMİ'

İstanbul Turizm Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Enderoğlu ise AROYA'nın Antalya Limanı için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Enderoğlu, "35 yıllık meslek hayatım boyunca Antalya'ya gelen en büyük gemi, 315 metre uzunluğundaydı. AROYA ise 335,2 metre uzunluğunda. Antalya Limanı'na gelen en büyük kruvaziyer gemisi olma özelliğini taşıyor. Liman işletmesi ve ilgili kurumların desteğiyle bu operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Antalya için önemli bir organizasyon oldu. İlk başlangıcı yaptık, devamını da bekliyoruz. Bu bizim için emsal teşkil ediyor diğer gemiler için" dedi.

YOLCULARIN ÇOĞU SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI

AROYA'nın konseptiyle de dikkat çektiğini belirten Enderoğlu, "Bu gemi, dünyanın ilk muhafazakar konseptli kruvaziyer gemisi olarak tanıtıldı. Antalya'nın ardından Bodrum ve İstanbul'a gidecek. Türkiye'de toplam 34 sefer planlanıyor. İstanbul çıkışlı programlarla Bodrum, Marmaris, Kaş ve Galataport'u kapsayan rotalarda hizmet verecek" diye konuştu. Gemideki yolcuların büyük bölümünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu belirten Enderoğlu, "Toplam 2 bin 140 yolcunun 1860'ı, Suudi Arabistan vatandaşı. Bunun yanında Yemen, Bahreyn, Mısır, Özbekistan, Suriye, Somali, Uganda, Rusya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeden yolcu bulunuyor" dedi.

PERGE VE ASPENDOS TURLARINA YOĞUN İLGİ

Antalya'ya ilk kez gelen yolcular için Perge ve Aspendos başta olmak üzere çeşitli kültür turları düzenlendiğini söyleyen Enderoğlu, çok sayıda yolcunun da kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih ettiğini ifade etti. AROYA'nın dün akşam saatlerinde Antalya'dan ayrılarak Bodrum'a hareket ettiğini belirten Enderoğlu, "Bu seferlerin Antalya için emsal oluşturacağına inanıyoruz. AROYA'nın ardından daha büyük ve daha fazla kruvaziyer gemisinin Antalya'ya gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Dünyanın En Büyük Kruvaziyeri AROYA Antalya'da - Son Dakika

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