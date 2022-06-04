Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek - Son Dakika
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Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek

04.06.2022 19:58

Rusya'nın Ukrayna açtığı savaş sonrası gıda krizini de etkilenmeye başladı. Ukrayna'daki tahılların dışarıya ihraç edilememesi sebebiyle önümüzdeki günlerde 4'lü bir zirve gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek toplantıya Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katılacak.

Avrupa'nın tahıl deposu olan Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, enerjinin ardından gıda sektörünü de etkiledi. Dünyayı bekleyen gıda krizinin çözümü için önümüzdeki günlerde İstanbul'da 4'lü bir zirve gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıya Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katılacak.

YOL HARİTASININ DETAYLARI ELE ALINACAK

Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

KOMUTA MERKEZİ İSTANBUL OLACAK

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergahı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuğu ile BM'nin koordinasyonunda İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

PUTİN VE ZELENSKİ OLUMLU BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de "tahıl koridoru" oldu. Diplomatik kaynaklara göre, Putin ve Zelenskiy de "tahıl koridoru" konusundaki iş birliğine olumlu bakıyor.

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Son Dakika Ekonomi Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek - Son Dakika
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