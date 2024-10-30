Duyarlı Balıkçı Mersin Balığını Kurtardı - Son Dakika
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Ekonomi

Duyarlı Balıkçı Mersin Balığını Kurtardı

Duyarlı Balıkçı Mersin Balığını Kurtardı

Sinop'ta bir balıkçı, ağında yakaladığı nesli tükenmekte olan mersin balığını denize saldı.

30.10.2024 14:40
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Sinop'un Ayancık ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçının ağına nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı balığı tekrar suya bıraktı, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Sinop sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. 24 Kasım 2023 tarihinde salınan mersin balıkları Ayancık'ta balıkçı ağlarına takıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçı Nejat Demircan'ın ağlarına 1 adet mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan balıkları tekrar denize saldı.

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ve katma değeri yüksek bir tür olan mersin balığının korunmasına yönelik duyarlılığını vurgulayan balıkçı Nejat Demircan, "Ağımıza bir tane çipli mersin balığı denk geldi. Mersin balığımızın denizlerde büyümesi için, yeni nesiller için tabii ki bu balığımızı salacağız. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı bunları Sinop'ta denize salmışlardı. Bayağı bir büyümüş" diyerek Mersin balığını tekrardan suya saldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Denizcilik, 3-sayfa, Ayancık, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Çevre, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Duyarlı Balıkçı Mersin Balığını Kurtardı - Son Dakika

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