E-ticarette çok kanallı satış dönemi

Ticaret Bakanlığı'nın 2021 E-Ticaret Verileri'ne göre Türkiye'de e-ticaret kullanan satıcı sayısı 2021'de yüzde 600 büyüyerek 484 bin 347'ye ulaşırken, küresel çapta e-ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 22'ye ulaştı. Bu hızlı büyüme, çok kanallı deneyimler sunan e-ticaret yazılımı sağlayıcıları arasındaki rekabeti de artırdı.

E-ticaret 2020'nin başlangıcından bu yana normal koşullarda yıllar sürebilecek büyüme hızını iki yıl gibi kısa bir sürede yakaladı. Morgan Stanley'in öngörülerine göre e-ticaretin küresel ticaret içindeki payı yüzde 22'ye ulaşırken, bu yılın sonunda dünya çapında toplam e-ticaret işlem hacminin 5,5 trilyon dolara çıkacağı öngörüldü.

5 alışverişten birinin internette gerçekleştirildiğine dikkat çeken bu verinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı'nın 2021 E-Ticaret Verileri çalışmasında Türkiye'de e-ticaret kullanan satıcı sayısının 2021'de yüzde 600 büyüyerek 484 bin 347'ye ulaştığı görüldü. Bu büyümede pazaryerlerinin payı yadsınamasa da birçok marka doğrudan tüketiciye erişebilmek ve aracıları ortadan kaldırmak için kendilerine ait çok kanallı e-ticaret platformlarını tasarlamaya yöneldi.

Sektördeki büyümeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan çok kanallı e-ticaret platformu Shopiroller'ın Kurucu Ortağı Bekir Çelik, "E-ticaret sektöründeki hızlı büyüme, markalar arasındaki rekabeti de artırıyor. Rekabette öne geçmenin yolu ise çok kanallı e-ticaret deneyimi sunan platformlar geliştiren iş ortaklarını tercih etmekten geçiyor. Bu içgörülerden hareketle işletmeleri ve bireyleri e-ticarette artan rekabette güçlendiren çok kanallı e-ticaret platformu Shopiroller'ı tanıttık" dedi.

2022'NİN İLK YARISINDA 877 MİLYON İŞLEM YAPILDI

E-ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği'nin verileri, 2022'nin ilk yarısında e-ticaretteki işlem adedinin yaklaşık yüzde 46 yükseldiğini ve bu dönemde 877 milyona yakın işlem yapıldığını gösterdi. E-ticaretin küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile bireysel girişimciler için güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığını ve onları farklı kitlelere ulaştırma şansı tanıdığının altını çizen Çelik, "Bugün ABD'de dahi KOBİ'lerin yalnızca yüzde 26'sı online satış yapıyor. E-ticaretin benimsenme hızı her ölçekte artıyor fakat henüz gidecek yolumuz var. Bu dönüşümü hızlandırmak için yola çıktık. Çok kanallı (omnichannel) bir platform sunan Shopiroller, işletmelerin web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya gibi satış kanallarında var olabilmesini, bu kanalları pazaryerleriyle entegre edebilmesini ve link ile ödeme alabilmesini sıfır yazılım maliyetiyle mümkün kılıyor. KOBİ'ler ve bireysel satıcılar için oldukça kolay bir arayüzle gelen Shopiroller, ücretsiz kullanım seçeneğiyle herkesin e-ticaretin avantajlarını deneyimlemesini amaçlıyor. Ücretsiz modelinde dahi indirimli kargo fırsatı sunan Shopiroller'ın güçlü destek ekibi kullanıcıların yardımına koşmak için hazır bir biçimde bekliyor" diye konuştu.

145 ÜLKEDEN TALEP TOPLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Çekirdek programına seçilen girişimlerden biri olan ve yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından 2021 Kasım'da kapalı test sürecine başlayan Shopiroller'ın ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Belçika, Almanya gibi ülkelerden talep toplamayı başardıklarını dile getiren Shopiroller Kurucu Ortakları Bekir Çelik ve Arif Çağlar, platformun geliştirilme sürecine ve olanaklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Shopiroller yalnızca Türkiye'yi hedefleyen bir platform değil, girişimcilere ve KOBİ'lere e-ihracata başlamaları için ihtiyaç duydukları tüm araçları da sunuyor. Küresel ödeme sistemlerini destekleyen Shopiroller, online ödeme çözümlerinin yanı sıra kapıda ödeme ve havala/EFT ile de ödeme almaya olanak tanıyor. Bir hizmet olarak sunulan, tüm özelliklerinden yararlanmak için bir abonelik bedeli talep eden Shopiroller, ücretsiz seçeneğiyle de girişimcilere işlerinin temelini atma fırsatı veriyor. KOBİ'ler Avrupa'daki şirketlerin yüzde 99'unu, Türkiye'deki şirketlerin ise yüzde 99,8'ini oluşturuyor. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda nitelikli teknolojimiz ve satıcıların hayatını kolaylaştıran deneyimimizle dünyanın en çok kullanılan e-ticaret sistemlerinden biri olma vizyonumuza erişebileceğimize inanıyoruz. 5 yıl içinde 10 milyon dolar yinelenen satış gelirine ulaşmak istiyoruz."