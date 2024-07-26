EDAŞ ve AYEDAŞ, Yüksek Sıcaklıklara Rağmen Elektrik Şebekesini Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EDAŞ ve AYEDAŞ, Yüksek Sıcaklıklara Rağmen Elektrik Şebekesini Koruyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve AYEDAŞ, Adana ve İstanbul Anadolu Yakasında yürüttükleri bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarla mevsim ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkisinden elektrik şebekesini korumayı başardı. Şirketler, artan enerji tüketimini karşılamak için çalışmalarına hız verdi ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. EDAŞ ve AYEDAŞ, yatırımlarıyla artan elektrik talebini karşılamayı başarırken, müşterilere kesintisiz enerji sunmaya devam ediyor.

26.07.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve AYEDAŞ, Adana ve İstanbul Anadolu Yakasında yürüttükleri bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarıyla mevsim ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkisinden elektrik şebekesini korumayı başardı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, yükselen sıcaklıklar nedeniyle artan enerji tüketimini karşılamak için çalışmalarına hız verdi.

Şirketler, tüm dünyada yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 21 Temmuz da dahil olmak üzere, son günlerde artan sıcaklıklar ve klima kullanımı ile yükselen ve il bazındaki rekor tüketimleri geride bırakan elektrik talebini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre Adana'da abone sayısında yüzde 2'lik artış yaşanırken, dağıtım şebekesinde artan tüketim nedeniyle enerji talebi yüzde 63 artış gösterdi. Enerji talebindeki artış miktarı, yaklaşık 541 bin abonenin anlık enerji tüketimine veya 24 bin nüfuslu Karataş ilçesinin anlık enerji tüketiminin 21 katı büyüklüğüne denk gelen 468 megavat olarak gerçekleşti.

Faaliyet gösterdiği Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Mersin'de 2013'ten bu yana yatırımlarına devam eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2016-2020 yıllarında Türkiye'nin elektrik altyapısına en fazla yatırımı yapan Toroslar EDAŞ, 2021-2023 yıllarında da yatırımlarını hayata geçirmeye devam etti. Kesintisiz enerji mücadelesini var gücüyle sürdüren Toroslar EDAŞ, 5 bin 29 adedi kurum, 8 bin 75 adedi özel olmak üzere toplam 13 bin 104 trafo merkezinin bulunduğu Adana'da rekor sıcaklıklarda çalışmalarına devam ediyor.

Hayata geçirdiği yatırımlarla artan elektrik talebini karşılamayı başaran AYEDAŞ da, 8 bin 300 trafo ve 34 bin 417 kilometre hat uzunluğu ile daha her koşulda daha aydınlık İstanbul için çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor.

İklim değişikliği kaynaklı mevsim ortalamalarının üzerindeki hava sıcaklıklarında, şebekede elektrik yükünün yüzde 33 artmasına rağmen müşterilerine sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sunmaya devam eden AYEDAŞ, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir yaz geçirmesi için yılın ilk 6 ayında da bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Özelleştirme sürecinin tamamlandığı günden beri sürdürdüğü yatırımlarına bu yıl da devam eden AYEDAŞ, ilk 6 ayda 312 kilometrelik yeni kablo, 201 elektrik panosu ile 33 trafo merkezi montajını tamamladı. Şirket, yüksek sıcaklıklarla mücadele eden çalışanlarının yoğun emeği ve yüksek ürün tedarik gücü ile yükselen elektrik tüketimini karşılamak için yoğun çaba sarf etti.

Çalışmalar aşırı sıcaklara rağmen devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, hissedilen sıcaklıkların olağanüstü artışı sonrasında trafolarda aşırı yüklenme gözlemlediklerini belirterek, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşıyor. Bu dönemde yaşanan aksaklıklar ise büyük bir kısmı kaçak elektrik kullanımının da olduğu ilçelerde gerçekleşti. Toroslar EDAŞ olarak, müşteri memnuniyetini birinci öncelik olarak belirledik ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AYEDAŞ'ın tüm ekiplerinin aşırı sıcaklara rağmen sahada teyakkuz halinde olduğunu ve şirketin hizmet verdiği bölgelerde olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda, hizmet verdiği diğer illerden destek ekiplerini teyakkuza geçirebildiğini aktaran Özsürekci, "Nüfus yoğunluğu olarak 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'un Anadolu Yakasında elektrik dağıtım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliği kaynaklı mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, şebekede elektrik yükünün yüzde 33 artmasına sebep oldu. Yoğun sıcaklık kaynaklı yaşanan bu artışa ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları ve şirketimizin geçmişten bugüne hayata geçirdiği yatırımları sayesinde başarıyla cevap verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Özsürekci, müşterilerinin sözleşme gücünde artışa neden olacak, özellikle yüksek güce sahip elektrikli aletlerin kullanımı öncesi, görevli elektrik dağıtım şirketine yapılacak güç artırım taleplerinin, elektrik altyapısı için gerekli yatırımların zamanında yapılmasına olanak sağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA

İstanbul, Toroslar, Adana, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EDAŞ ve AYEDAŞ, Yüksek Sıcaklıklara Rağmen Elektrik Şebekesini Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:05:07. #1.13#
SON DAKİKA: EDAŞ ve AYEDAŞ, Yüksek Sıcaklıklara Rağmen Elektrik Şebekesini Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement