Edirne Damızlık Düve Merkezi Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Edirne Damızlık Düve Merkezi Olacak

Edirne Damızlık Düve Merkezi Olacak
27.05.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, damızlık düve merkezi haline gelecek projelerle Trakya'nın tarım ve hayvancılığında öne çıkacak.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin damızlık düve merkezi haline getirilmesi için proje yürütüldüğünü belirterek, "İnşallah önümüzdeki ay ilk hayvanların gelmesiyle beraber bu da hızlanmış bulunacak. Trakya bölgesi damızlık düve üretiminde sadece kendi bölgemiz için değil Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hatta yurt dışına bile ihraç edebilecek duruma gelebileceğimiz bir üretim merkezi haline dönüşecektir. Bu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olacaktır" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi, Otomotiv ve İş Makineliri Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Törene, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, oda ve borsa başkanları, üretici birlikleri başkanları, muhtarlar ve üreticiler de katıldı.

'TRAKYA HAYVANCILIK KONUSUNDA KENDİNİ İSPAT ETTİ'

Vali Sezer, Trakya'nın tarım ve hayvancılık konusunda kendini ispat etiğini ifade ederek, "İnsanlarımız tarımı gerçekten seviyorlar. Hayvancılığı gerçekten seviyorlar. Tarım ve hayvancılıkla ilgili olan bütün modern teknolojiler ne gerektiriyorsa bunun içinde bir çaba içerisindeler. Bunu ülkemizin diğer bölgelerinde çok fazla görme imkanı yok. Gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz. Sahip olduğumuz toprakların da yüzde 50'sini sulayabiliyoruz. Devletimiz sulamayla ilgili çok güzel yatırımlar yapmış. Bugün de 6 Şubat depremi olmasına rağmen hiç ara vermeden bu büyük yatırımlar devam ediyor. Çömlekköy'deki sulama barajı yılların hayali. O hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük bir mesafe kat edilecek. Yine Meriç Sulama Sistemler yüzde 90 bitmiş durumda. Çakmak Barajı'nı hep beraber takip ediyoruz. Çakmak Barajı'na inşallah bu ramazandan önce su basmış olacağız. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yine Hamzadere Sulama Sistemleri'nde yeni alanları sulamaya açtık. Bu sene de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Toplulaştırmalar devam ediyor. Önümüzde çok önemli projeler var. Onların da çalışmaları devam ediyor. Yüzde 45'lik sulamayı, yüzde 60'lara, yüzde 70'lere çıkarabilir miyiz? Bunun arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.

EDİRNE, TÜRKİYE'NİN DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Edirne'nin damızlık düve merkezi haline getirilmesiyle ilgili de projeleri olduğunu dile getiren Sezer, "İnşallah önümüzdeki ay ilk hayvanların gelmesiyle beraber bu da hızlanmış bulunacak. Trakya bölgesi damızlık düve üretiminde sadece kendi bölgemiz için değil Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hatta yurt dışına bile ihraç edebilecek duruma gelebileceğimiz bir üretim merkezi haline dönüşecektir. Bu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz inşallah. Çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Altyapısını çok hızlı yapıyoruz. Tarım bakanımızın destekleri var. İnşallah bunun da sonucu göreceğiz. Yeter ki çalışalım. Ülkemiz güzel bir ülke ve ürettikçe daha da güzelleşiyor. Üretim her şeyin kaynağı" ifadelerini kullandı.

'TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORSUNUZ'

Edirneli üreticinin tarım uygulamalarında örnek teşkil ettiğini kaydeden Sezer, "Güzel bir tarım uygulaması yapıyor ve tüm Türkiye'ye örnek oluyorsunuz. Bugün Edirne çeltikte ilk sırada, buğdayda 3 ve 4 sırada. Ayçiçeğinde bazen birinci, bazen de ikinci oluyor. Kanola da yine aynı. Bunların üretimini devam ettirelim. Bu sulama projeleriyle beraberde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra fuardaki stantları ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı. Fuar, 31 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Ekonomi, Türkiye, Edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne Damızlık Düve Merkezi Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
İstanbul’un göbeğinde kanlı pusu İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
18:52
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
10:28
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti
09:54
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
09:45
Masaj salonuna fuhuş baskını 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
09:42
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
09:36
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
09:22
Otobanda arı istilası
Otobanda arı istilası
09:19
Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:06
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 23:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Damızlık Düve Merkezi Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.