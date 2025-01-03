Edirne\'de Hamsi Fiyatı 100 Liraya Düşünce Kuyruklar Oluştu

Ekonomi

Edirne'de fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosunun 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar sıraya girdi, 2 ton hamsi kısa sürede tükendi.

Havaların soğuması ve Marmara Denizi'nde balığın bollaşması ile birlikte Edirne'deki balık satıcılarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar, balık satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 100 liradan alıcısını buldu.

Kilosu 300 liradan satılan hamsinin 100 liraya düştüğünü gördüğünü belirten Aydın Bildiş, balık yemenin tam mevsimi olduğunu ve insanların balık yemeğe doyacağını aktardı.

Geçen hafta kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 100 liraya düştüğünü söyleyen Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti.

Balığa büyük rağbet olduğunu söyleyen Çimen, "Biz de bu kadar düşeceğini tahmin etmedik. Düşmesinin nedeni Kıyıköy'den gelen yoğun hamsi. Gerçekten 100 liraya hamsi bedava. İki hafta daha fiyatların bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 150 kasa hamsi sattık. Bu da 2 ton civarı yapıyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz" dedi.

Balığın fiyatının düştüğünü görüp sıraya girdiğini söyleyen vatandaşlardan Mehmet Sarıbaşoğlu, daha önce 300 liraya aldıklarını ve balık fiyatlarının düşmesinden memnun olduklarını söyledi. - EDİRNE