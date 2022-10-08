Edirne'ye gelen Bulgar turistten tepki çeken hareket! Elindeki paraları salladı

Havaların soğumasıyla birlikte yeniden Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente daha az gelen Bulgar turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve Pazarlara gelerek tezgahları didik didik etti. Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgarlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçiyor. Pazarda oluşan Bulgar turist yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürüyor.

"HER ŞEY UCUZ VE GÜZEL"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Olga Asenova, "Çocuklara ayakkabı alacağız, gezeceğiz. Halı aldık, çamaşır için yumuşatıcı, kasar peyniri her şeyi aldık güzel" dedi.

"NE GEREKİYORSA ALIYORUZ"

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Feyzi Murat, "Yelek aldık, pijama aldık, çarşaf aldık. Kışa hazırlık yapıyoruz. Ne gerekiyorsa alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HARCA HARCA BİTMİYOR"

Bulgaristan'dan gelen Vedat Nazım isimli kişinin ise kameraları görünce elindeki bir deste parayı sallayarak "Harca harca bitmiyor" demesi dikkat çekti.

İşte çarşı ve pazardan gelen görüntüler;