Edirne Kakava Şenlikleri Kent Ekonomisini Hareketlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne Kakava Şenlikleri Kent Ekonomisini Hareketlendirdi

Edirne Kakava Şenlikleri Kent Ekonomisini Hareketlendirdi

Edirne'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kakava Şenlikleri, yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla kent ekonomisini canlandırdı. Şenliklere özellikle İstanbul, Ankara, Bursa gibi çeşitli bölgelerden turlar düzenlenirken, kendi imkanlarıyla gelenler de şenliklere akın etti. Bu hareketlilik, kentteki esnafı da olumlu etkiledi. Turistler, Selimiye Meydanı ve diğer turistik noktalarda eğlenceli vakit geçirirken, bazı bölgelerde kanalizasyon taşması sorunu yaşandı.

05.05.2024 19:37
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Edirne'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında 'bahar bayramı' olarak kutlanan ve yerli yabancı çok sayıda turistin katıldığı Kakava Şenlikleri kent ekonomisini hareketlendirdi.

Özel olarak İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Aydın, Muğla gibi çeşitli bölgelerden Kakava turları düzenlenirken, turlarla gelmeyenler ise şenliklere katılmak için kendi imkanlarıyla kente akın ediyor. Şenliklerin oluşturduğu hareketlilik kentteki ciğerci, şekerlemeci, otel işletmecisi başta olmak üzere esnafın da yüzünü güldürdü. Edirne'ye gelen turistler, Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik noktalarında yoğunluk oluşturdu. Turistler, Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında romanların çaldığı 9/8'lik oyunlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Bursa'dan gelen Şadiye Metin, "Güzel bir kalabalık var. Çok eğleniyoruz. Alışveriş yaptık. Kavala kurabiyesi aldık. Daha seyahatimizin başındayız akşama eğlenceler var" dedi.

Şenlikler için İstanbul'dan gelen Zehra Alfaoğulları, "Böyle festivalleri hiç kaçırmak istemiyorum. Edirne'yi de çok beğendim. Eminim çok eğleneceğim, Kakava şenliklerine katılacağız" dedi.

Eskişehir'den gelen Emine Çalış, "Edirne'nin tarihi yerlerini Selimiye, Ulu Cami'yi çok beğendik. Meriç kıyısındaki tarihi köprü çok güzel. Dün çok yoğun değildi. Bugün Kakava şenliklerine çok ilgi var. Konaklamalı geldik. Edirne için güzel bir getiri olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan kutlamaların başladığı Selimiye Meydanı'nın bir kısmında oluşan kanalizasyon taşması sorunu oldu. Bölgede tur otobüslerinin olduğu bölümde araçlardan inen misafirler, kötü kokudan yürüyemez hale geldi.

Bölgede esnaflık yapan Necat Yavuz, uzun süredir devam eden sorunu yetkililere ilettiklerini ancak çözüm olmayınca kentin en kalabalık gününde böyle olumsuz bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Binlerce insanın Selimiye Meydanı'na geldiğini ancak böyle giderse bu kokudan kimsenin kalmayacağını belirten Yavuz, duruma çözüm bulunmasını istediklerini aktardı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne Kakava Şenlikleri Kent Ekonomisini Hareketlendirdi - Son Dakika

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