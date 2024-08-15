Eğitim İçin İller Arasında Göç Eden Kişi Sayısı Son 5 Yılda 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Eğitim İçin İller Arasında Göç Eden Kişi Sayısı Son 5 Yılda 2 Milyonu Aştı

Eğitim için iller arasında göç eden kişi sayısı geçen yıl 512 bin 11 kişi olurken, son 5 yıl için ise 2 milyon 436 bin 522 kişi olarak kayıtlara geçti. İstanbul en çok göç alan ve veren il oldu.

15.08.2024 11:46
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Eğitim için iller arasında göç eden kişi sayısı geçen yıl 512 bin 11 kişi olurken, son 5 yıl için ise 2 milyon 436 bin 522 kişi olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yerleştirme sonuçları açıklanırken, gözler, eğitim için şehir değiştiren öğrencilere çevrildi.

YÖK verilerine göre, bu yıl lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 987 bin 388 oldu.

Ek tercihlerle 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitime başlayacağı tahmin edilirken, üniversitelere yerleşen öğrencilerin büyük bölümünün şehir değiştirmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, köklü ve büyük üniversiteleriyle yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite ya da diğer kurumlar için yapılan bu göçler, eğitim sebebiyle yapılan göç olarak tanımlanıyor.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 512 bin 11 kişi eğitim nedeniyle yerleşim yerini değiştirdi. Söz konusu kişi sayısı bir önceki yıl 526 bin 8 olurken, 2021 yılında 686 bin 973 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2020 yılında 201 bin 178 kişi ve 2019 yılında 510 bin 352 oldu.

Böylece, son 5 yılda 2 milyon 436 bin 522 kişi eğitim sebebiyle göç etti.

En çok göç alan ve veren il İstanbul

Eğitim sebebiyle geçen yıl en çok göç alan il İstanbul olurken, mega kente bu sebeple 53 bin 956 kişi göç etti.

Ankara, bu dönemde 35 bin 302 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Ankara'yı 22 bin 61 kişiyle İzmir ve 15 bin 644 kişiyle Konya ve 12 bin 79 kişiyle Antalya takip etti.

Eğitim sebebiyle en az göç alan il ise 1112 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, eğitim kategorisinde en çok göç alan il olduğu gibi en çok göç veren il olarak da belirlendi. İstanbul'dan eğitim sebebiyle göç edenleri sayısı geçen yıl 44 bin 390'ı bulurken, Ankara'dan 29 bin 124 öğrenci ayrıldı.

Ankara'yı 19 bin 552 kişiyle Bursa ve 18 bin 131 kişiyle İzmir takip etti. Antalya da 14 bin 885 kişiyle eğitim sebebiyle en çok göç veren 5'inci il oldu.

Eğitim sebebiyle en az göç veren il ise Tunceli olarak saptandı. Bu ilden eğitim sebebiyle ayrılanların sayısı 793 olarak kayıtlara geçti.

Eğitim sebebiyle geçen yıl en çok göç alan ve veren 5 ile ilişkin veriler şöyle:

İlGöç Alma SayısıİlGöç Verme Sayısı
İstanbul53.956İstanbul44.390
Ankara35.302Ankara29.124
İzmir22.061Bursa19.552
Konya15.644İzmir18.131
Antalya12.079Antalya14.885

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eğitim İçin İller Arasında Göç Eden Kişi Sayısı Son 5 Yılda 2 Milyonu Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim İçin İller Arasında Göç Eden Kişi Sayısı Son 5 Yılda 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
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