Ekimde 11 bin 44 Şirket Kuruldu

Ekonomi

Türkiye'de ekimde 11 bin 44 şirket ve kooperatifin kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,5 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2, kooperatif sayısı yüzde 4,8 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kooperatif sayısı yüzde 40, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,9 artış kaydetti.

Kurulan şirket sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8, kooperatif sayısı yüzde 26,3 düşerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8,6, kooperatif sayısı yüzde 7,1 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,8 azalış gerçekleşti.

Tüm illerde şirket kuruldu

Ekimde tüm illerde şirket kurulduğu görüldü.

Söz konusu dönemde kurulan 11 bin 44 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'unu limitet şirketler, yüzde 12'sini anonim şirketler ve yüzde 2,1'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 728'i ticaret, 1635'i inşaat ve 1453'ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 578'i inşaat, 529'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı ve 110'u imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin 880'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'sinin imalat, 274'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 597'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 223'ünün inşaat, 145'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekimde 236 kooperatif kurulurken, bu kuruluşların 157'si konut yapı, 39'u işletme, 11'i turizm geliştirme kooperatifleri alanında faaliyet gösteriyor.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 366'sı Türkiye, 29'u İran, 21'i Almanya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 98'si anonim, 541'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl söz konusu şirketlerin 802'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 300'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 295'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

10 ayda 92 bin 712 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 92 bin 712'ye geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,2 artışla 21 bin 230'a yükseldi.

(Bitti)