Ekmeğini denizden çıkartıyor: Denizden günlük 250-300 kilo metal çıkartıp geri dönüşüme satıyor - Son Dakika
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Ekmeğini denizden çıkartıyor: Denizden günlük 250-300 kilo metal çıkartıp geri dönüşüme satıyor

05.08.2023 16:23

Antalya'da otobüs ve kamyon şoförü olarak çalışan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, kentin dünyaca ünlü sahilinde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satıyor. Denizden 15 günde 3,5 ton metal çıkaran Uludağ, kilosunu ise 7 liradan satıp aile bütçesine büyük bir gelir sağlıyor. Tatilini denizden metal toplayarak geçiren Uludağ, hem aile bütçesine hem de çevreye katkı sağlıyor.

Antalya Muratpaşa'da yaşayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ (36), turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı. İş aramasına rağmen bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili'nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti. Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine palet ve gözlüğüyle tüpsüz dalan Uludağ, günde ortalama 250-300 kilo metal çıkarmaya başladı. Kış aylarında otobüs ve kamyon şoförlüğü yapan Uludağ, yaz aylarındaki 2 aylık tatilini de denizden metal toplamakla geçirmeye başladı. Bu yıl 15 gündür denize dalan ve 3,5 tona yakın demir çıkartan azimdi adam, kilosunu 7 liradan satıp aile bütçesine büyük katkı sağladı.

"SEZON SONUNA KADAR 20 TON TOPLARIM"

Geçen yıl 3 ay bu yıl ise işi gereği tatilinin 2 ay olduğunu belirten Erhan Uludağ, bu süre içerisinde denize gelerek hem tatil yaptığını hem aile bütçesine hem de çevreye katkı sağladığını anlattı. Günde ortalama 250-300 kilo metal çıkarttığını belirten Uludağ, "Yaklaşık 15 gündür dalış yapıyorum, topladığım malzemeler 3,5 tona yaklaştı. Sezon sonuna 20 tonu bulur. Kilosunu 7 lira civarında satıyorum. 2 ay dalış yaptıktan sonra ise şoförlük yapıyorum. Hem tatil yapıyorum, hem buradaki sahilimizi temizliyorum hem de aile bütçeme katkı sağlıyorum" dedi.

Uludağ, sualtında çıkartamayacağı ağırlıkta metaller olduğunu da ifade ederek, yerlerini bildiğini ve yardım edilmesi durumunda o metallerin de çıkartılabileceğini söyledi.

"ŞAŞIRANLAR OLUYOR"

Denize giren tatilcilerin çıkardığı metalleri görünce çok şaşırdığını da sözlerine ekleyen Uludağ, "Metalin yanı sıra bazı eşyalar ve para da buluyorum. Bu nasıl denizden çıkıyor diye insanlar çok şaşırıyor. Tebrik ve teşekkür edenler oluyor" diye konuştu.

"SAYGI DUYUYORUM"

Sahilde tatil yapan Çetin Sağlam ise Konyaaltı Sahili'nden bu tarz metallerin çıktığını görmek üzücü bir şey olduğunu vurguladı. Denizden böyle metallerin çıktığını görünce şaşırdığını ifade eden Sağlam, "Böyle metallerin çıkabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Şaşırttı beni. Erhan Bey'in yaptığına çok saygı duyuyorum hem de böyle metalleri çıkarttığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Konyaaltı Sahili, Antalya, Uludağ, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekmeğini denizden çıkartıyor: Denizden günlük 250-300 kilo metal çıkartıp geri dönüşüme satıyor - Son Dakika


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