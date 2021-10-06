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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

06.10.2021 17:21
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Kamu özel iş birliği projelerine uzun vadede, orta uzun vadede veya belki daha kısa vadede inşallah finansal yatırımcı ilgisi olacağını öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Kamu özel iş birliği projelerine uzun vadede, orta uzun vadede veya belki daha kısa vadede inşallah finansal yatırımcı ilgisi olacağını öngörüyoruz. Bu alanda yatırımlar görmek sürpriz olmayacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda "Küresel Ticaret Yeniden Şekilleniyor: Yeni Lojistik Rotalar ve Türkiye'nin Stratejik Önemi" başlıklı panel düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un açılış konuşmasıyla başlayan panelde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, WiLAT Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott panelist olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ofis'in Türkiye'ye daha çok uluslararası doğrudan yatırım kazandırma ve mevcut uluslararası yatırımların genişletmesi konusuna odaklandığını söyledi.

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaları olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Türkiye'ye çektiğimiz 2003 yılından şuana kadar toplam 230 milyar dolar yatırım var. Bunun da yaklaşık 170 milyar dolar kadarı sermaye hesabı. Bu 170 milyar doların içinde yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımlar bizim lojistik alanına yapılan yatırımlar oluşmuş, yani çok kabaca yüzde 5 filan diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye'deki projelere uluslararası yatırımcının ilgisi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Geçen 3 yılda, lojistik alanında 10 projede yaklaşık 1 milyar dolar yatırım değeri olan projeyi tamamlamışız. Şu anda portföyümüzde ne olduğunu çok böyle detayına girmek istemiyorum. Böyle spekülatif olmasın diye. Çünkü biliyorsunuz biz gizlilik prensibiyle çalışıyoruz. Ama yatırımcılar geçmiş dönemde özellikle nerelere odaklandı? Limanlarda ciddi bir uluslararası yatırımcı ilgisi var. Havalimanlarında da aynı şekilde işletmeciler arasında uluslararası yatırımcılar olduğunu biliyoruz. Depolama tesislerinde önemli yatırımlar yapıldı uluslararası yatırımcılar tarafından ve burada tabii sadece lojistik sektöründen markalar değil, burada finansal yatırımcı olarak uluslararası finansal kuruluşlardan da bir gayrimenkul varlık sınıfı olarak lojistik dikeyinde yatırımcılar gördük."

Kamu özel iş birliği modelinin birçok sektörde başarılı örnekleri olduğuna değinen Dağlıoğlu, hizmetler tarafında taşımacılığın her alanında çok kıymetli uluslararası yatırımcıların bulunduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, gelecek dönemde uluslararası yatırımların devam edeceğine işaret ederek, "Kamu özel iş birliği projelerine uzun vadede, orta uzun vadede veya belki daha kısa vadede inşallah finansal yatırımcı ilgisi olacağını öngörüyoruz. Malumunuz bu hani gizli bir model değil. Geliştiriciler geliştiriyorlar, bir süre sonra farklı yatırımcılar için çıkış imkanı olmuş oluyor. Bu alanda yatırımlar görmek sürpriz olmayacak." diye konuştu.

"Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcı çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni haziran ayında yayımladıklarını hatırlatarak, stratejinin, sanayi, ticaret, maliye, enerji gibi alanlardaki politikaların en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunun yatırımlardaki önemini vurgulayan Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik deyince tabii uluslararası yatırımcıların gündeminde daha fazla demir yolu entegrasyonu var. Demir yolu entegrasyonunun hem OSB'ler seviyesinde artması, bazı tesislerde de oradan tesise kadar erişimin sağlanması ve demir yoluyla Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarına daha fazla erişim imkanı kovalanıyor. Tabii burada da yine Bakanlığımızın başarılı bir şekilde yürüttüğü liberalizasyon gelişmeleriyle, önümüzdeki dönemde demir yolunun yatırımcının ilgisini çekecek alanlar olarak düşünüyoruz.

Demir yolunda ekipmanlar da önemli. Türkiye'de demir yoluna yönelik ekipmanların yerli üretimiyle ilgili bir gündem var. Bu uluslararası yatırımcının da buraya gelip burada projeleri dahil olması anlamında bir fırsat alanı açıyor. Yine aynı şekilde şimdi sürdürülebilirlik bahsinden baktığımız zaman, elektrikli araçların öneminin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda aslında çok geniş bir tabii düzlem lojistik dediğimiz zaman, sadece hizmetin kendisi değil, onu ekipman sağlayan şirketler de işin içerisine girmiş oluyor."

Dağlıoğlu, lojistik alanındaki teknoloji girişimlere yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcının çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını sözlerine ekledi.

"Çin'in Kuşak ve Yol Projesi Türkiye'ye önemli fırsatlar sunuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da Bakanlık olarak ülkenin gelişmesine ve bütünsel kalkınmasına her türlü katkıyı sunduklarını belirterek, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda projeksiyon tutmaya devam ettiklerini söyledi.

Zamanın ve dünyanın hızla değiştiğini ifade eden İskurt, "Biz de buna ayak uyduruyor ve yerine göre öncülükle ediyoruz. Günümüzde dijitalleşme daha önce olmadığı kadar çok daha büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma alt yapısı güçlendikçe mobilite artıyor. Aynı şekilde dünya ticaretinde lojistik faaliyetler, gündemi belirliyor. Son yıllarda dünya ticareti batıdan doğuya kayıyor. Doğudaki üretim kabiliyeti ve kapasitesi daha önce olmadığı kadar artmış durumda. Doğudan yükselen arz, bütün dünya ticaretini ve ekonomisini etkiliyor." diye konuştu.

İskurt, Çin'in Kuşak ve Yol Projesinin Türkiye için önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Modern İpek Yolu'nda en önemli köprülerden biri şüphesiz Türkiye'dir. Türkiye, Avrupa'yla Avrasya arasında bir bağ oluşturmaktadır. Türkiye, projenin önemli ortaklarından biri durumundadır. Sadece orta koridora yatırımların 8 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Bu da Türkiye'ye önemli fırsatlar sunmaktadır. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz ve değerlendirmekteyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Kars Tiflis demir yolu hattı gibi devasa projeleri hayata geçirdik."

Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemini vurgulayan İskurt, "Bu da bizi daha fazla çalışmaya, daha fazla proje üretmeye, gerektiğinde çekinmediğimiz daha fazla büyük yatırımlara girmeyi öngörüyor. Her alanda maksimum dijitalleşme hamlelerimiz devam ediyor. Buna çok ufak örnek vermek gerekirse, halihazırda 820 kuruma ait 5 bin 977 hizmeti, 56,5 milyon kayıtlı kullanıcıya e-Devlet üzerinden sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Yatırımcı, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika Ekonomi


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