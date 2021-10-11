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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

11.10.2021 10:40
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi gündemde kalmaya devam ederken, ABD ile Çin yetkililerinin ticaret konusunda görüşmelere devam etmesi pay piyasalarını destekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ABD Dış Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile gerçekleştirilen toplantının "yapıcı ve samimi" geçtiği, görüşmede Faz 1 anlaşmasının detaylarının ele alındığı bildirildi. Öte yandan Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de 107 gün süren tam kapanma bugün sona erdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.592 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altından, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.300 puandan günü tamamladı.

Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesinin ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artarak 28.498 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kazandığı günde 112,8'in üzerini test ederek Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 primle 25.281 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 kazançla 60.439 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Emlak, Borç, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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