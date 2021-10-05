Azerbaycanlı heyet kamu-özel sektör iş birliği modeli için Türkiye'de

Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği ve dev projelerde uyguladığı kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) modelindeki tecrübe ve deneyimlerini Azerbaycanlı heyete aktardı.

Heyetin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ziyareti öncesi açıklamada bulunan İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelik Merkezi ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Eyüp Vural Aydın, Azerbaycan'da Sosyal Güvenlik Kurumu gibi hizmet veren İcbari Sigorta Acenteliği Başkanı, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı ile beraberindekileri 2 gündür Türkiye'de, özellikle sağlık alanındaki KÖİ modeli deneyimlerini paylaşmak için ağırladıklarını söyledi.

Azerbaycan'da önemli bir yatırım potansiyeli olduğunu belirten Aydın, Azerbaycan'ın, bu yatırımları daha da arttırabilmek için özel sektörün kamu yatırımlarına katılmasını arzu ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin kamu-özel sektör iş birliğiyle en önemli projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Aydın, Azerbaycan'dan gelen teknik gezi ziyaret talebi sonrası Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi olarak geniş kapsamlı program tertip ettiklerini bildirdi.

Aydın, heyetle birlikte Türkiye'nin kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptığı başarılı projeleri yerinde incelediklerini aktararak, "Ziyaretlerimizde yatırımcılarımızla beraber teknik sunumlar dinliyoruz. Şimdi de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde heyetimizi ağırlıyoruz. KÖİ modeli dediğimiz bu model çok teknik bir model. Dışarıdan görüldüğü gibi çok basit bir model değil. Yani bir kamu hizmetinin özel sektörün yatırımıyla yaptırılmasından bahsediyoruz. Aşamalarda teknik sorunları var. Tabii gelen heyetin kalibresi de oldukça yüksek. Hem medikal anlamda hem finans anlamında hem operasyonlar anlamında oldukça dolu gelmişler. Bu soruları biz burada karşılıyor, sunumlar yapıyoruz." diye konuştu.

"İnşaat ve işletme deneyimlerimizi Azerbaycan'a aktarmak istiyoruz"

Eyüp Vural Aydın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin dev bir proje olduğunu ve heyeti burada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son dönemde gelişmekte olan ülkelerde kamu-özel sektör iş birliği modeli çok yaygın. Hangi ülkeye giderseniz gidin bir proje var, sunumları ya da planları var. Ancak Türkiye'deki fark ne? Biz hem ulaştırmada hem sağlıkta hem enerjide artık bu projeleri hayata geçirmiş ve işletme deneyimlerini toplar vaziyetteyiz. Burada, bir kamu hizmetinin özel sektör tarafından nasıl verildiğini gözleriyle görüyorlar. Bir kamu hizmetinin hangi kalitede olması gerektiğini görüyorlar. Bu heyet ziyaretinin asıl amacı deneyimlerimizi paylaşmak, Türkiye'deki modelin doğrularını, daha iyi nasıl olabileceğini, Azerbaycan'a ve bölge ülkelerine nasıl ihraç edebileceğimizi tartışmak, doğru yol bulmak ve yatırımcılarımızı Azerbaycan pazarında yeni imkanlar yakalamak."

Azerbaycan pazarında yatırımlar açısından ciddi bir potansiyel olduğuna işaret eden Aydın, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından ülkede inşaat sektöründe yeniden yapıma ihtiyaç duyan bölgelerin bulunduğunu anlattı.

Türk özel şirketlerinin son 10 yılda sağlık alanındaki deneyimine değinen Aydın, "Bu inşaat ve işletme deneyimlerini de Azerbaycan'a bir şekilde aktarmak istiyoruz. ilk etapta ulaştırma, sağlık ve yurtlar konusunda Azerbaycan'da ciddi bir potansiyel var. Yani birkaç milyar dolar diyebileceğimiz iş hacmine çok hızlı ulaşabilme imkanımız var." ifadelerini kullandı.

Aydın, gelecek dönemde Azerbaycan'da özellikle sağlık alanındaki yatırımlardan Türk şirketlerinin daha fazla pay alacağına işaret etti.

Son dönemlerde dünya genelinde altyapı yatırımlarına ihtiyacın arttığını, bu yatırımlar için alternatif finans modelleri geliştirildiğini aktaran Aydın, bu nedenle Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Sahraaltı bölgelerindeki ülkelerin Türkiye'nin uyguladığı KÖİ modeline ilişkin bilgi almak istediğini sözlerine ekledi.