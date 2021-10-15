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Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak - Son Dakika

Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak

15.10.2021 10:43
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak

Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak Amerika ve İtalyanlardan sonra Ruslar'dan büyük talep var Türkiye'nin en önemli balık yumurtası, mumlu balık yumurtası ve botarga üretim merkezi haline gelen ve geçtiğimiz yıllarda İtalya'dan bu konuda dünya birinciliği ödülü alan...

Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak

Amerika ve İtalyanlardan sonra Ruslar'dan büyük talep var

MUĞLA - Türkiye'nin en önemli balık yumurtası, mumlu balık yumurtası ve botarga üretim merkezi haline gelen ve geçtiğimiz yıllarda İtalya'dan bu konuda dünya birinciliği ödülü alan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, yıllık 700 bin kilo olan şu anki üretimi 1 milyon kiloya çıkarmayı hedefliyor. Amerika ve İtalyanlar'ın yoğun ilgi gösterdiği mumlu balık ve botargayla ilgili konuşan Dalko Başkanı Arif Yalılı, "Son zamanlarda botarga ve mumlu balık yumurtasına inanılmaz derece Ruslar ilgi gösteriyor. Bu gidişle en büyük pazar Rus pazarı olacak diye düşünüyorum" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösteren Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, Türkiye'nin en önemli balık yumurtası, mumlu balık yumurtası ve botarga üretimi yapan kurum konumunda bulunuyor. Türkiye'de bu alanda en eski üretim yapan kurumlar arasında yer alan 1971 yılından bu yana faaliyette olan Dalko, son yıllarda yurt dışında pek çok ülkeye balık yumurtası ve botarga ihraç ediyor. 2017 yılı itibariyle çeşitli yemeklerde katkı maddesi olarak kullanılan botarganın kurutulup öğütülmüş halini de üretmeye başlayan kuruma, özellikle İtalya ve Amerika'dan çok ciddi talep geliyor. Son zamanlarda yaşanan Korona virüs salgınında uzmanların balık yağının da önemini dikkat çekmesi ile balık yumurtası ve botarga gibi ürünlere rağbet ise iyice artmış durumda.

Havyar olarak bilinen balık yumurtası ve botarga gibi ürünlerin pahalı ürünler olduğunu belirten Dalko Başkanı Arif Yalılı, fiyatları mümkün olduğunda düşük tutarak iç piyasada vatandaşların da bu ürünleri ulaşabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

"Rusya en ciddi pazar olacak gibi"

Dalko Başkanı Arif Yalılı balık yumurtası ile botargaya özellikle Amerika ve İtalya'dan çok ciddi talep geldiğini belirterek, "Son zamanlarda Rusya'da ilgilenmeye başladı, ülkemizdeki turizmin bir parçası haline geldi. Dalyan Muğla'nın, Antalya, İzmir, Aydın bölgesindeki günü birlik turizmin merkezi durumda. Antalya'dan sabah çıkılıp Dalyan'a günübirlik tura geliniyor, biz de bunun bir parçası haline geldik. Antalya bölgesinde, Dalyan'a günübirlik turlar düzenlenmesinde ciddi emekler verdik. Buraya günübirlik gelen turistlerin mavi yengeci görebilecekleri alan hazırladık. Ciddi bir potansiyel oldu. Dalyan'a günlük 5 bin kişiye varan oranda ziyaretçi geliyor. Bunlara sunuyoruz, ciddi bir katma değere dönüştürdük mavi yengeci. Bunun yanı sıra botarga ve mumlu balık yumurtasını sunuyoruz, inanılmaz derece Ruslar ilgi gösteriyor. Bu gidişle en büyük Pazar Rus pazarı olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz milyon kilolara ulaşmak"

Yıllık hedeflerinin 1 milyon kiloyu aşmak olduğunu belirten Dalko Başkanı Yalılı, "Levrek, çipura, yılan balığı ve diğer ürünlerde de üretimimiz var ama bizi ayakta tutan kefal istihsali. İyi bir üretim var. Ekim sonu gibi Kasım gibi kış dönemi başlayacak. Her iki dönemde de balık yumurtası, botarga, mumlu balık yumurtası devam ediyor. Balık istihsalinde 350 bin kilo olan istihsal, 700 bin kiloya çıkmış durumda, daha ileri götürmek istiyoruz. Üretimler sürecinde bazı yasal sıkıntılarımız var, bunları aşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bazı sorunları aşınca hedefimiz milyon kilolara ulaştırmak" dedi.

Dalko'da üretilen balık yumurtasının İtalya'da dünya birinciliği ödülü aldığını belirten Arif Yalılı, "Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperaitfi'nde elde edilen balık yumurtası ile ilgili arkadaşlarımız davet edilmişti. İtalya'da Türkiye'ye birincilik ödülü geldi. Bir İtalyan, Amerika veya Avrupa ülkesinin Türkiye'ye çok kolay vermesi söz konusu değil böyle bir ödülü. Gerçek hak ettiği ölçüde kazanılan bir birincilik ödülü" ifadelerini kullandı.

Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak
Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İtalya, Dalyan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık yumurtası ve botargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak - Son Dakika Ekonomi


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