Dedelerinden öğrendikleri yöntemle süpürgecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar

Sayıları 900'lerden 70'e kadar düştü

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu:

"Kadınlar halılarını süpürge ile süpürürlerse halının ömrü uzar, elektrikli süpürge halının tüylerini yolduğu için yıpratır"

"Genelde 50 yaş üstünden rağbet görüyoruz, evinin bir köşesine asıp dekor olarakta kullananlar da var"

ANTALYA - 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nakatılan Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu, 900 süpürgeci esnafından 70 kadar kaldığını belirterek, "Artık evlere girmemiz zorlaştı, sadece 50 yaş üstü kişiler süpürgeye rağbet gösteriyor. Kadınlarımızın değerli halılarını süpürge ile süpürmelerini istiyoruz, çünkü elektrikli süpürge halıları yıpratıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)desteğiyle destekleriyle Antalya Ticaret BorsasıncaYöresel Ürünler Fuarıbu yıl 11. kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' temasıyla ANFAŞ'da düzenlenen fuara, Sakarya Ticaret Borsası da katıldı.

Türkiye'nin en önemli süpürge üretim merkezleri arasında yer alan Sakarya'da, 70 civarında süpürgeci, dedelerinden öğrendikleri yöntemle süpürgecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Sakarya Ticaret Borsası da hem bu mesleği hem yaşatmak hem de tanıtımını yapmak için fuarda yerini aldı. Ziyaretçiler hem süpürge yapılışını izledi, hem de süpürgenin dikimi yaptı. Görevlilerin yanına yere oturan ziyaretçiler, süpürgenin kesimini yaptı, birleştirmek için dikiş de attı.

"Mesleğin yaşamasını istiyoruz"

Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Nuri Köseoğlu, eskiden çok revaçta bir meslek olduğunu hatırlatarak, ama hala piyasadan kalmadığını ve daha yapıldığını göstermek için fuarlara katıldıklarını söyledi.

Fuarda vatandaşların ilgi gösterdiğini ve hatta süpürge yapmaya çalıştıklarını kaydeden Köseoğlu, " Amacımız kadınların evlerinde bu tip süpürgeyi kullanmasıdır. Bu bir el emeği, el sanatıdır, mesleğin yaşamasını istiyoruz. Bizde burada tanıtımını yapıyoruz" dedi.

"Süpürge halının ömrünü uzatır"

Sakarya süpürgesinin organik olduğunu ve tarlada tarım ürünü olarak yetiştirildiğini dile getiren Köseoğlu, " Hiçbir yan etkisi yok. Süpürgenin tohumunun üretimini sözleşmeli şekilde üreticiler yapıyor. Koruma altında. Süpürge eskidiği zaman toprağa gömün hemen toprağa karışıp yok olur. Evlerde kadınlar bazı halılarına değer verirler. O halılarını bu süpürge ile süpürürlerse halının ömrü uzar. Elektrikli süpürge halının tüylerini yolduğu için yıpratır. Biz istiyoruz ki hanımlarımız değer verdiği ev eşyalarının temizliğini bu süpürge ile yapsınlar daha iyi olur. Hem de bizim mesleğimizi yaşatmış olurlar" dedi.

"Dekor olarakta kullanılıyor"

Sakarya süpürgesinin sağlam ve dayanıklı olduğunun altını çizen Köseoğlu, " Diğer süpürgelerin 2 ay ömrü varken bizimki 6 ay dayanabilir. Süpürgeyi alanlar bazen süs eşyası ve dekor olarakta kullanıyor. Genelde 50 yaş üstünden rağbet görüyoruz. Evinin bir köşesine asıp dekor olarakta kullananlar var. Belediyeler çevre temizliğinde kullanmak için sipariş veriyorlar. Ama evlerin içine girmemiz zorlaştı" dedi.

"70 kadar kaldı"

Sakarya'da süpürge üreten 900 esnaftan sayının 70'e kadar düştüğüne değinen Köseoğlu, sayının biraz daha azalmasına rağmen talebe göre mesleğin devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Kolay bir iş değil"

Süpürge yapan ziyaretçilerden Pınar Nacak, " Süpürgenin nasıl dikildiğini öğreniyorum. Bu süpürge bitkisinin sürdürülebilirliği de önemli. Üretim devam etmezse meslekte olmaz, hem ürünü hem mesleği yaşatmak lazım. Yapması baya bir zor. Kolay gibi görünüyor ama baya bir zorlandım"dedi.