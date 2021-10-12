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Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor - Son Dakika

Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor

12.10.2021 10:42

Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor Dünyada pandemi kaynaklı gıdaya ulaşma sorunu yaşanırken, israfın boyutu ise dudak uçuklatıyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Muharrem Özcan, "Dünya genelinde 4 milyar ton gıda üretimi var. 4 milyar ton gıda üretiminin 1.

Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor

Dünyada pandemi kaynaklı gıdaya ulaşma sorunu yaşanırken, israfın boyutu ise dudak uçuklatıyor

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Muharrem Özcan, "Dünya genelinde 4 milyar ton gıda üretimi var. 4 milyar ton gıda üretiminin 1.3 milyar tonu tüketilemeden çöpe gidiyor. Her gün 14 bin insanın da açlıktan öldüğü 855 milyon insanın açlıkla savaştığı mücadele ettiği günümüzde bu rakamları kabul etmemiz elbette insan olarak söz konusu olamaz" dedi.

Dünyada bazı ülkelerde pandemi kaynaklı gıdaya ulaşma sorunu yaşanırken, israfın boyutu ise dudak uçuklatıyor. Dünya nüfusu her geçen yıl artış gösterirken gıda israfı konusu da önem kazanıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Muharrem Özcan dünyada ve Türkiye'de oluşan gıda israfı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 855 milyon insanında açlıkla savaştığına dikkat çeken Özcan, "Bugün 7,9 milyara ulaşan nüfus yaklaşık 2050 yılında 10 milyara yakın bir nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor. Tabii bu nüfus artışı bir taraftan gıda talebini doğururken diğer taraftan tarım alanlarının tarım dışına aktarılmasında beraberinde getiriyor. Sonuçta artan bu gıda talebinin karşılanabilmesi için birim alandan verimliliği artırmak aynı zamanda ürün kayıplarını oluşturan gerek hasat ve hasat sonrasında gerekse israfla birlikte ürün kayıpları oluşturan konulara çözüm bulmak zorundayız. Dünya genelinde 2 milyar ton sebze ve meyve üretimi var. Bunun yaklaşık ortalama değerler üzerine baktığımız zaman yüzde 30'a kadar kısmını çöpe gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde dünya genelinde 4 milyar ton gıda üretimi var. 4 milyar gıda üretiminin 3'te 1'i, 1.3 milyar tonu tüketilemeden çöpe gidiyor. Her gün 14 bin insanın da açlıktan öldüğü 855 milyon insanın açlıkla savaştığı mücadele ettiği günümüzde bu rakamları kabul etmemiz elbette insan olarak, bilim insanı olarak söz konusu olamaz" diye konuştu.

Türkiye içinde açıklamalarda bulunan Dekan Özcan, "Türkiye içinde bu geçerlidir. 55 milyon ton meyve ve sebze üretimimizin ortalama yüzde 20 ile 40'nın hasat sonrası sebeplerle birlikte çöpe atıyoruz. Onun için dünyada gıda açığının kapatılmasında üretim arttırma kadar en büyük katkı sağlayabilecek hatta doğayı fazla yıpratmadan katkı sağlayabilecek çözüm yolu hasat ve hasat sonrası kayıpları azaltmaktır ve israfı azaltmaktır. Bunu azalttığımız zaman açlık sorununun çözümüne önemli katkılar sunabiliriz" şeklinde konuştu.

Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor
Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor
Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor
Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor
Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor
Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor

Ziraat Fakültesi, Muharrem Özcan, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyada 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor - Son Dakika Ekonomi


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