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Lezita yenilikçi ürünlerini Anuga'da dünya ile buluşturdu - Son Dakika

Lezita yenilikçi ürünlerini Anuga'da dünya ile buluşturdu

20.10.2021 12:08
Lezita yenilikçi ürünlerini Anuga'da dünya ile buluşturdu

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Çin ve Birleşik Krallık pazarlarına girmeyi planlıyoruz.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ürünlerini 50'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde Çin ve Birleşik Krallık pazarlarına girmeyi planlıyoruz. Uluslararası bir marka olarak tüm dünyaya yayılmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, Lezita, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen fuarda açtığı stantta; tüketici talebini dikkate alarak geliştirdiği ve özellikle pandemi döneminde büyük ilgi gören besleyici ve pratik lezzetlerini dünya ile tanıştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın fuarda çok beğenildiğini belirtti.

Geçen yıl ihracatlarını 2019 yılına göre yüzde 30 artırdıklarını hatırlatan Ergül, ürünlerini 50'den fazla ülkeye gönderdiklerini bildirdi.

Ergül, şunları kaydetti:

"Ana pazarlarımız arasında; Körfez Ülkeleri, Irak, Balkan ülkeleri, Japonya, Batı Afrika, Fas, Mauritus ve Ürdün yer alıyor. 2021 yılında ihracat kanalında markalaşma yönündeki adımlarla büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde Çin ve Birleşik Krallık pazarlarına girmeyi planlıyoruz. Uluslararası bir marka olarak tüm dünyaya yayılmak en büyük hedefimiz."

"Piliç ihracatımız yüzde 73 arttı"

Mesut Ergül, Türkiye'nin piliç ihracatının bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırdığını belirterek, "Lezita, söz konusu dönemde yüzde 73 artırdı." ifadesini kullandı.

Malatya'daki tesislerinin kendilerine kazandırdığı ivme sayesinde ihracatlarını artmaya devam ettiklerinin altını çizen Ergül, "Türkiye'den gerçekleştirilen toplam piliç eti ihracatının yüzde 5,4'ünü Lezita olarak biz gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den gerçekleştirilen toplam şarküteri ihracatının yüzde 17,8'i, toplam pratik ürün ihracatının ise yüzde 65'i Lezita'ya ait. 2020 yılında ihracatta 37 milyon dolarlık ciro elde ettik. 2021'de bu rakamı iki kata yakın artışla 70 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Lezzetlerimizi Anuga aracılığıyla dünyanın beğenisine sunuyoruz"

Lezita Genel Müdürü Ergül, ürün geliştirirken dünyadaki en yeni trendleri ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Yenilikçi ürün geliştirmede her zaman en üst noktayı hedeflediklerinin altını çizen Ergül, Lezita olarak salgınla birlikte, tüketici tercih ve alışkanlıklarında oluşan değişime hızla adapte olma başarısı gösterdiklerini ifade etti.

Ergül, bu dönemde ev dışı tüketim kanalları olan; otel, restoran, kafe ve okul kantinlerindeki tüketimin, market kanalına kaydığını gördüklerini bildirdi.

Tüketicilerden ilham alarak geliştirdikleri hayatı kolaylaştıran ürünlerle yenilikçi ürün geliştirmedeki liderliklerini yeni dönemde de sürdürdüklerini ifade eden Ergül, şunları kaydetti:

"Yeni ürünlerimizi, tüketicilerin restoranlarda yemeye alışık olduğu lezzetlere evlerinde daha pratik ve ekonomik bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla geliştiriyoruz. Yenilikçi ürün protföyümüz Çıtır Kova, Izgara Dilimli Fileto ve İçli Tavuk ürünlerine kadar farklı beğeni ve damak zevkine hitap eden pek çok seçeneğe sahip. Bu lezzetleri Anuga aracılığıyla dünyanın beğenisine sunuyoruz. Anuga'nın, yurt dışı satış ağımızı genişletme ve dünya markası olma hedefimize katkısı büyük."

Açıklamada verilen bilgiye göre, Anuga 100 yılı aşkın süredir yiyecek ve içecek sektöründe küresel trendleri belirliyor.

Fuar, bu yıl "Anuga@home" ile sektör temsilcilerine dijital ortamda da katılım olanağı sundu. İyi iş ve yeni ekonomik bakış açıları için temel oluşturan ve sektör oyuncularını bütünüyle kişisel düzeyde ve dijital dünyada bir araya getiren organizasyon dünyanın dört bir yanından 7 bin 972 katılımcıya ev sahipliği yaptı. 10 fuarın tek çatı altında toplandığı Anuga'yı 201 ülkeden 169 bin 653'ün üzerinde kişi ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lezita yenilikçi ürünlerini Anuga'da dünya ile buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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