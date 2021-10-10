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OİB, otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edecek - Son Dakika

OİB, otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edecek

10.10.2021 11:13
OİB, otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde faaliyet gösteren üyelerine rehberlik eden çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde faaliyet gösteren üyelerine rehberlik eden çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre OİB, son olarak ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini Avrupa Birliği'ne (AB) yapan üyelerini Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yeni düzenlemelere karşı bilinçlendirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ve OİB'in ihracatçılara 3 yıl boyunca rehberlik edeceği "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm" Ur-Ge projesi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde uygulanacak sınırda karbon düzenlemesinin olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotivde 30 milyar dolar olan yıllık ihracatımızın yaklaşık yüzde 80'inin AB ülkelerine gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa, ihracatta ek vergilerle karşılaşma ihtimaline karşı erken önlemler almanın Türkiye'nin dünyadaki güçlü konumunu sürdürmek için ne ölçüde önemli olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Bu nedenle "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm" Ur-Ge projesiyle sektöre rehberlik etmeyi hedeflediklerini duyuran Çelik, şöyle devam etti:

"Amacımız; Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri çerçevesinde yakında uygulanacak sınırda karbon düzenlemesinden ihracatçılarımızın ve sektörümüzün olumsuz etkilenmemesi. 3 yıl sürecek projemizle ihracatçılarımızın sera gazı emisyonlarını ölçmeleri, raporlamaları ve kademeli olarak düşürmelerini sağlamayı ve gerekli iyileştirmeleri yapmaları için onlara rehberlik etmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında; projeye katılan şirketlerin karbon emisyonu konusunda ihtiyaç analizinin yapılması, karbon ayak izi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında eğitim verilmesi ve temiz enerji kullanımı gibi bazı önemli başlıklarda faaliyetler gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz."

Ur-Ge projesi tanışma ve bilgilendirme toplantısı

Öte yandan, Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi'nin tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı ve UİB yetkilileri başta olmak üzere otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 15 firmanın temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Sabuncu, etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen bir iklim kriziyle karşı karşıya olunduğunu, bunun için de üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmek gerektiğini belirtti.

Sabuncu, "Sanayi Devrimi sonrası fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak atmosfere salınan sera gazlarının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu çevre felaketleri geleceğimizi tehdit ediyor. Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin verilen uluslararası mücadeleye katkı sağlama adına hazır olduğunu bildiren Sabuncu, Türkiye'nin, küresel değer zincirlerine uyumunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması için adımlar atıldığını aktardı.

Programda, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı ve UİB yetkilileri projeyle ilgili sunum yaptı ve değerlendirmelerde bulundu.

OİB, otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edecek

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OİB, otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edecek - Son Dakika Ekonomi


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