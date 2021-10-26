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Pakistan ve Türkiye'den teknoloji şirketleri İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Pakistan ve Türkiye'den teknoloji şirketleri İstanbul'da buluştu

26.10.2021 16:25
Pakistan ve Türkiye'den teknoloji şirketleri İstanbul'da buluştu

Türkiye ve Pakistan'dan teknoloji şirketlerini buluşturan Pakistan Teknoloji Zirvesi (Pak Tech Summit) İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye ve Pakistan'dan teknoloji şirketlerini buluşturan Pakistan Teknoloji Zirvesi (Pak Tech Summit) İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hitit Bilgisayar'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'deki Silikon Vadisi ve Norveç'in ardından üçüncüsü Türkiye'de gerçekleştirilen zirveye, Pakistan ve Türkiye'nin hükümet yetkililerinin yanı sıra, iki ülkenin girişimcileri, teknoloji uzmanları, girişimcilik merkezi temsilcileri katıldı.

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliklerini artırmak, Türk girişimcilik ve teknoloji ekosistemi ile Pakistan iş dünyası arasında bağlantı kurmak amacıyla düzenlenen zirve, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Pakistan Bilim ve Teknoloji ve Gıda Kıdemli Bakanı Atif Khan, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un katıldığı etkinlikte, 250'yi aşkın girişimci ve teknoloji şirketi bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarından, teknolojide sağladığı ilerlemeden bahsederek, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Pakistan'ın milli hava yolu firması Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) havacılıktaki teknolojileri süreçlerini yöneten Hitit Bilgisayar'ın yetkilileri ise iki ülkenin teknoloji alanındaki stratejik ortaklarına örnek çalışmalarını anlattı.

Etkinlikte Türk tarafını TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, Hitit Hava Kargo ve İnovatif Çözümler Başkanı Atilla Lise, Paycell Üst Yöneticisi (CEO) Onur Güven, 500 Startups İstanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli'nin aralarında olduğu girişimcilik ve teknoloji alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsil etti.

Pakistan adına katılan isimler arasında ise Pakistan Federal Bilim ve Teknoloji Bakanı Shibli Faraz, JS Bank Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CDO) Noman Azhar, JS Bank Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Asad Nasir gibi isimler yer aldı.

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pakistan ve Türkiye'den teknoloji şirketleri İstanbul'da buluştu - Son Dakika Ekonomi


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