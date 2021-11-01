Qua Granite, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

Qua Granite, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza attı.

Şirketin açıklamasına göre, Qua Granit, 160'tan fazla ülkede 10 binin üzerinde özel şirket ve 4 bini aşkın sivil toplum kuruluşu üyesi bulunan sözleşmeye attığı imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyacağını taahhüt etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, içinde bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları... BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağımızın sözünü verdik. Bu imzanın da şirketimize ve tüm paydaşlarımıza önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz."