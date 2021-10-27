Üye Girişi
Sakarya'dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi - Son Dakika

Sakarya'dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi

27.10.2021 11:59
Sakarya'dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi

Türkiye'nin ocak-eylül dönemi otomotiv ihracatının yüzde 20,6'sını gerçekleştiren Sakarya'da üretilen 197 bin 761 aracın 140 bin 43'ü yurt dışına gönderildi.

Türkiye'nin ocak-eylül dönemi otomotiv ihracatının yüzde 20,6'sını gerçekleştiren Sakarya'da üretilen 197 bin 761 aracın 140 bin 43'ü yurt dışına gönderildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren "otomotiv şehri" Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada bulunuyor.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren kentten, yılın 9 ayında 148 ülke ve 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentte, normalleşme dönemine geçilmesi ve alınan tedbirler sayesinde yılın 9 ayında en çok ihracat yüzde 87,16 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Ocak-eylül döneminde taşıt ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,69 artıran Sakarya, yurt dışı satışlarından 3 milyar 51 milyon 123 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 9 ayında üretilen 962 bin 829 aracın 683 bin 647'si ihraç edildi.

Bu alanda, söz konusu dönemde yüzde 20,6 payı bulunan Sakarya, ürettiği 197 bin 761 aracın yüzde 70,8'ine denk gelen 140 bin 43'ünü yurt dışına sattı. Buna göre, üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Günlük 724 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, yılın 9 ayında 160 bin 592 otomobil, 501 otobüs, 573 midibüs, 420 küçük kamyon, 104 kamyonet, 35 bin 571 traktör üretildi, günde 724 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-eylül döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın 9 ayında Arifiye'deki fabrikasında 160 bin 592 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, ocak-eylülde binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid model araçların yüzde 79,8'ine denk gelen 128 bin 191'ini ihraç etti.

TürkTraktör'ün ihracatında artış

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, ocak-eylül döneminde 501 otobüs, 573 midibüs, 420 küçük kamyon ve 104 kamyonet olmak üzere toplam 1598 araç üretti. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 528 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 486 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın 9 ayında ürettiği 35 bin 571 traktörün yüzde 31,95'ine denk gelen 11 bin 366'sını ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Şirket, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,42 artırdı.

Tragger, Sakarya, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar 11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler 11:08 Fuhuş operasyonundan iğrenç detaylar! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencelerine götürmüşler 11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Son Dakika Haberleri
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!         
12:02
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti         
11:35
Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor         
11:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz         
11:14
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:59
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
09:08
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'dan 9 ayda 140 bin 43 araç ihraç edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement