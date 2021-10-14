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Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı - Son Dakika

Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı

14.10.2021 12:49

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alımları, Giresun ve Ordu'daki üreticileri memnun ediyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alımları, Giresun ve Ordu'daki üreticileri memnun ediyor.

Serbest piyasada fındık fiyatlarının 23 liraya kadar düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı. Hasat döneminin sona ermesinin ardından ürünlerini kurutan üreticiler, randevu aldıktan sonra fındığı TMO'nun alım noktalarına getiriyor.

Giresun'da üreticiler, TMO'nun merkez, Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele ve Güce ilçelerindeki alım noktalarına fındığı teslim ediyor. TMO, üreticilerden Giresun kalite fındığı kilogramı 27 liradan, levant kaliteyi 26,5 liradan ve sivri kalite fındığı kilogramı 25,5 liradan alıyor. Bu fiyatlar, fındığın randımanına göre artabiliyor.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) lisanslı deposunda TMO'ya ürün veren üreticilerden Hasan Aydın, AA muhabirine, devlet güvencesi olması dolayısıyla TMO'yu tercih ettiğini söyledi.

Alımların her yıl devam etmesini istediklerini belirten Aydın, "Serbest piyasada fındık zaten ucuza alınıyor, bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Şu anda bazı üreticiler serbest piyasada fındığın 30 lira olmasını bekliyor. TMO eğer fındık güzelse, randımanı iyiyse 29-30 lirayı zaten veriyor. Vatandaşlar beklemesin, fındığını TMO'ya versin." dedi.

Üretici Abdullah Keskin de TMO'nun fındık alımlarından memnun olduklarını dile getirerek, "TMO alımları olduğu için fiyat çok düşmüyor. İyi de fiyat verildi, serbest piyasada uğraşmıyoruz. TMO fındığı burada alıyor, daha böyle fiyatı nerede bulacağız?" ifadelerini kullandı.

Ordu'da 9 ilçede alım yapılıyor

TMO, Ordu'da da Altınordu, Fatsa, Ünye, Gölköy, Kabataş, Aybastı, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçelerinde fındık alımlarını sürdürüyor.

Yaklaşık 100 personelin görev yaptığı Ordu'da, ekipler haftanın 6 günü saat 08.00 ile 20.00 arasında hizmet veriyor.

Fındığını TMO'nun Altınordu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki deposuna getiren üretici Murat Yıldız, serbest piyasada fiyatların çok düştüğünü ifade ederek, "TMO'nun bu anlamda piyasada olması çok güzel. Devletimizin böyle zor zamanlarda halkının, çiftçinin yanında olması mükemmel bir şey." diye konuştu.

TMO olmasa fındık fiyatının daha düşeceğine işaret eden Yıldız, "TMO olmamış olsaydı fındığımız serbest piyasada 16-17 liradan alınırdı ama devletimiz artık buna müsaade etmiyor. Devletimiz artık 'Biz varız, biz çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz. Biz piyasaya giriyoruz. Fiyatı biz belirliyoruz.' diyor." dedi.

Üreticilere tercihlerini TMO'dan yana kullanmalarını tavsiye eden Yıldız, TMO'da fiyatların randıma göre 30 liraya kadar yükseldiğine dikkati çekti.

Üretici Cemal Yılmaz da üreticinin fındığını devlete vererek değerlendirmesinin daha uygun olacağını söyledi.

"TMO'ya fındık vermek daha karlı ve avantajlı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO ile serbest piyasa arasında 3-4 lira fiyat farkı bulunduğunu, bu nedenle son haftalarda üreticinin tercihinin TMO'dan yana olduğunu ifade etti. Soydan, "TMO'ya fındık vermek daha karlı ve avantajlı. Üretici şu anki şartlarda serbest piyasadan umutlu değil. Çünkü serbest piyasada istikrarsız bir dönem yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı
Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı
Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı
Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı
Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı

Giresun, Fındık, Aydın, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesi üreticinin TMO'ya yönelimini artırdı - Son Dakika
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