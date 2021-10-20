Üye Girişi
Sin: "İlaç kalıntısı ve zararlılarla topyekun mücadele şart" - Son Dakika

Sin: "İlaç kalıntısı ve zararlılarla topyekun mücadele şart"

20.10.2021 10:42
Sin:

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve sektör dinamiklerinin bir araya geldiği istişare toplantısında bitki zararlılarına karşı doğru zamanda...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve sektör dinamiklerinin bir araya geldiği istişare toplantısında bitki zararlılarına karşı doğru zamanda kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanmasında elde edilen başarıların ihracat rakamlarına yansıdığını belirtti.

Türkiye'nin Ocak- Eylül dönemindeki yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar doları aştığını vurgulayan Başkan Nejdat Sin, "Sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkanlarının artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen mücadele eylem planlarının başarıya ulaşmasında verilen büyük destekten dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İstişare toplantısında yaş meyve sebze sektörünün geleceği değerlendirildi

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 37'sini gerçekleştiren AKİB'in Mersin'deki hizmet binasında Koordinatör Başkan Nejdat Sin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Yaş Meyve Sebze İhracatçıları İstişare Toplantısı'na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, Ali Cumhur Taşkın ile Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürleri tam kadro katıldı. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ihracatçı firmaların temsilcilerinin de yer aldığı istişare toplantısında yaş meyve sebze sektörünün geleceğine dair çok yönlü değerlendirmeler yapıldı.

"Bitki zararlılarına karşı ortak akılla mücadele ediyoruz"

Bitki zararlıları ve zirai ilaç kalıntısının yaş meyve ve sebze ihracatına yansımalarını dile getiren Başkan Nejdat Sin, İyi Tarım uygulamalarının yanında Global Gap gibi uluslararası alanda geçerliliği olan belgelerin de teşvik edilmesi ve analiz ücretlerinin düşürülmesi yönündeki sektör taleplerini gündeme getirdi.

Zararlılara karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınması, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılmasının başarıyı artırmada büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Sin, "Zararlılara karşı bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında etkin mücadele yapılması gerekiyor. Bu kapsamda ihracatçı olarak bizler de paketleme ve işleme tesislerimizde bulaşık meyvenin ayıklanması, uygun koşullarda toplanması, toprağa gömülerek imha edilmesi konusunda gerekli tedbirleri uyguluyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Sektörü bir bütün olarak ele alıp zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde azaltacak metotların, eylem planlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde seferber olan Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hem üretimde hem de ihracatta çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Sin, maliyet artışlarına neden olan analiz sıklığı ve analiz ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi yönündeki taleplerinin Bakan Pakdemirli tarafından değerlendirildiğini, gereken düzenlemelerin yapılması konusunda aynı toplantıda ilgili bürokratlara talimat vermesinden dolayı da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. İhracatçı firmaların temsilcilerinin taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantının sonunda Başkan Nejdat Sin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ziyaret anısına hediye takdim etti.

Moskova Dünya Gıda Fuarı'na 'Türkiye Markası' damga vurdu

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak milli katılım organizasyonu gerçekleştirdikleri Moskova Dünya Gıda Fuarı'nı da (World Food Moscow-2021) değerlendiren Başkan Sin, sektörün en büyük ihraç pazarı olan Rusya'da 'Türkiye Markası' standıyla tanıtımlar yaptıklarını söyledi. 650'den fazla firmanın stant açtığı, 16 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Moskova Dünya Gıda Fuarı 2021'de Türkiye'yi 30 firma ile temsil ettiklerini belirten Başkan Nejdat Sin, şunları söyledi: "Dört gün süren fuarda açtığımız Türkiye Markası standında ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtırken ziyaretçilere taze sıkılmış portakal, elma suyu ve limonata ikram ettik. İncir, şeftali, armut ve nektarin tadım etkinlikleri düzenledik. Türkiye Tanıtım Grubu tarafından hazırlanan yaş meyve sebze videosu ve 9 farklı meyve sebze reklamı ile çizgi film gösterimi de fuar boyunca yapıldı. Ziyaretçi profili genel olarak meyve ve sebze üreticileri, ithalatçı ve ihracatçı firmaların temsilcileri ile süpermarket zincirlerinin yöneticilerinden oluşan bu önemli fuarda pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarda bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ticaret Müşaviri Alper Eriten'in'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

"Eylülde sektör ihracatımız yüzde 17 artışla 230,5 milyon dolar"

Türkiye'nin eylül ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ele alan Başkan Sin, sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 230,5 milyon dolar dış satım değerine ulaştığını belirtti. Başkan Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak aynı dönemde yüzde 6 artışla 79,1 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ve sektör ihracatına yüzde 34 oranında destek verdiklerini dile getirdi.

Sektörün eylül ayında 377 bin 573 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiğini ifade eden Başkan Sin, "Eylülde en çok ihraç ettiğimiz ürünler 52,6 milyon dolar değer ile üzüm, 41,7 milyon dolar değer ile incir ve 28,5 milyon dolar değer ile limon oldu. Söz konusu ayda ihracat hacminde en yüksek artışları portakal, karpuz ve patates ihracatında elde ettik." şeklinde konuştu.

Türk yaş meyve sebze sektörünün eylül ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şöyle konuştu:

"Yüzde 45 artış ve 59,3 milyon dolar değer ile Rusya pazarı eylül ayında da zirvedeki yerini korudu. Bu ülkeyi yüzde 22 artış ve 31,4 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Eylül ayında ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız ülkeler Yunanistan, Beyaz Rusya, İsrail, Libya ve İsviçre oldu." - MERSİN

Sin: İlaç kalıntısı ve zararlılarla topyekun mücadele şart

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Akdeniz, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sin: 'İlaç kalıntısı ve zararlılarla topyekun mücadele şart' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahibinin 11:12 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda 11:07 Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak 11:00 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş 10:07 Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısını benzin dökerek yakan kocadan kan donduran sözler: Hava soğuk, ateşinde ısınayım 10:00 Karısını benzin dökerek yakan kocadan kan donduran sözler: Hava soğuk, ateşinde ısınayım

Son Dakika Haberleri
11:13 Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak         
11:14
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri         
11:05
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar         
10:51
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek         
10:04
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sin: "İlaç kalıntısı ve zararlılarla topyekun mücadele şart" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement