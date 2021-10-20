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Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı

20.10.2021 14:08
Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı

Son dakika habere göre A&S Yatırım Holding, bünyesinde bulunan Ascoin ile teknoloji ihracatına başladığını duyurdu.

A&S Yatırım Holding, bünyesinde bulunan Ascoin ile teknoloji ihracatına başladığını duyurdu. 2021 yılında dijital varlık olarak AscoINDEX borsasında işlem görmeye başlayan Ascoin'in yüzde 75'ini 200 milyon dolara BAE'de faaliyet gösteren (Birleşik Arap Emirlikleri) şirket Faisal Holding satın aldı. Söz konusu satış ile A&S Yatırım Holding, Türkiye'den yazılım ihracatına başladı. Holding, ihracattan elde ettiği gelirle gayrimenkul projesi geliştireceğini açıkladı.

Gayrimenkul, enerji, turizm, sağlık, tekstil ve teknoloji gibi sektörlerde faaliyet gösteren A&S Yatırım Holding, AscoINDEX borsasında kazandırdığı Ascoin ile yazılım ihracatına başladı. 2021 yılı başında faaliyetlerine başlayan Ascoin'in, kendi blok ağına ve yüksek teknolojik güce sahip olması nedeniyle şirketin yüzde 75 hissesi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Faisal Holding tarafından satın alındı.

AYLIK 300 MİLYON LİRA KADAR İŞLEM HACMİNE ULAŞTI

Faaliyette bulundukları tüm sektörlerde teknolojiyi merkeze aldıklarını kaydeden A&S Yatırım Holding CEO'su Uğur Akkuş, şunları anlattı:

"AS Global Bilişim'i iki yıl önce kurduk. AS Global Bilişim, dijital yazılım üreten bir şirket. Amacımız, bu yazılım yüzde 100 yerli bir şekilde üretip dünyaya ihraç etmekti. Şirketi kurduktan 1,5 yıl sonra yazılımı tamamladık. Yazılımın da ilk demosu olan borsayı AscoINDEX olarak hayata geçirdik. AscoINDEX 25 bin üyesi olan ve özellikle VIP üyelere hizmet eden bir dijital yazılım. AscoINDEX ortalama günlük 10 milyon lira, aylık 300 milyon lira kadar işlem hacmine ulaştı. Bizim bu borsayı açma nedenimiz aslına yazılımı ihraç etmekti ve yazılımı tüm dünyaya satmaktı. ABD'de AS Global Bilişim'i Silikon Vadisi'nde Amerikan şirketi olarak kurduk. Orada da borsayı aktif etmek için ruhsatlandırma sürecine başvurduk. Bu borsaya aynı zamanda Ortadoğu ve Asya ülkelerinde açmak için görüşmelere başladık. Şu an Rusya, Ukrayna'da birer yatırımcı ile görüşüyoruz."

"KÖRFEZ ÜLKELERİNDE AKTİF OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kısa sürede yazılım piyasasında önemli bir konuma yükseldiklerini ifade eden Akkuş, Ascoin'in dijital teknolojinin etkisiyle genişleyen yatırım enstrümanları arasında dikkat çektiğini vurguladı. Akkuş, "Şirketimizin kendi blok ağına sahip olması ve sunduğu yatırım fırsatları onu birkaç adım birden öne çıkardı" dedi.

A&S Yatırım Holding'in AscoINDEX borsasındaki temsilcisi olan Ascoin'in yazılım ihracatına başladığını söyleyen Akkuş, şunları ekledi:

"Ascoin'in yüzde 75'inin Abu Dabi yatırım şirketi Faisal Holding'e 200 milyon dolar bir bedelle satışını tamamladık. Böylece ilk kez teknoloji ihracatına başladık. Biz şirkette sadece yönetimde kalacağız. Amacımız, ortaklarımızın getirdiği yatırımla bu borsayı tüm Körfez ülkelerinde aktif etmek. Şu an Türkiye'de agresif şekilde ilerlemiyoruz, mevzuatı bekliyoruz. Mevzuatın uzaması nedeniyle böyle bir yol izledik."

İHRACAT GELİRİNİ GAYRİMENKUL ve TEKNOLOJİYE YATIRACAK

Satıştan elde edecekleri gelirle gayrimenkul projelerine ve teknoloji şirketlerine yatırım yapacaklarını da kaydeden Akkuş, "Digital para yazılımı ihracatıyla aynı zamanda Türkiye'den teknoloji ihraç ediyoruz. Ülkemizin teknolojideki üstün gücünü dünyaya ulaştırıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teknoloji yatırım ihracatımız devam edecek" diye konuştu.

A&S Yatırım Holding olarak imza attıkları her projede doğaya büyük bir saygıyla yaklaştıklarını da vurgulayan Akkuş, "Ascoin ihracatından elde ettiğimiz gelirle geliştireceğimiz projelerde doğaya saygıya odaklanacağız. Projelerimizin büyük bir çoğunluğu doğayı yeşili küresel ısınmayı koruyan projelerden oluşacak " dedi.


Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı
Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı
Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: A&S Yatırım Holding yazılım ihracatına başladı - Son Dakika Ekonomi


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