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Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı - Son Dakika

Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı

15.10.2021 11:11
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı

Türkiye'nin yüzde 14'lük zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını karşılayan, coğrafi işaret tescili almasıyla birlikte pazar kapasitesi artan 'Mut zeytinyağı' geçen yıl Azerbaycan'la başlayan ihracatta bu yıl Avrupa kapılarını araladı.

Türkiye'nin yüzde 14'lük zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını karşılayan, coğrafi işaret tescili almasıyla birlikte pazar kapasitesi artan 'Mut zeytinyağı' geçen yıl Azerbaycan'la başlayan ihracatta bu yıl Avrupa kapılarını araladı. Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salğur, "Mut'un lezzetli olan zeytinyağını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmak istiyoruz. Coğrafi işaretimizi aldıktan sonra bizim önümüz daha da açıldı. Azerbaycan'dan sonra bu yıl Avrupa'ya ihracatımız başladı" dedi.

Mersin'in yaklaşık 65 bin nüfuslu Mut ilçesinde önemli geçim kaynakları arasında yer alan 15 milyon ağacın bulunduğu zeytin bahçelerinde hasat başladı. Hasat başlamasıyla birlikte ağaçlardan özenle toplanan ardından da silkelenerek ayrışımları yapılan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılırken, önemli bir kısmı da sıkma zeytinyağı olması için fabrikalara gönderiliyor. 3 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan 'Mut zeytinyağı'na ise bu yıl şimdiden yoğun talep gelmeye başladı. Daha önce sadece Türkiye geneline gönderilen ülkenin yüzde 14'lük ihtiyacını karşılayan tescilli zeytinyağı ise geçtiğimiz yıl Azerbaycan'a ihraç edildi. Dünya pazarında yer almak isteyen ilçedeki üreticilerin ürünleri alınan tescille birlikte bu yılda Avrupa ülkelerine gönderilmeye başladı. Tescille birlikte üretim ve pazar kapasitesini arttıran ilçede bu yıl 160 bin ton zeytin hasadı yapılarak, 14 bin tondan fazla sıkma zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor. Bu yıl itibariyle Avrupa'ya ihracatı başlayan ürünlerin ilerleyen süreçte dünya geneline pazarlanması hedefiyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

"Mut zeytinini dünyaya duyurmak istiyoruz"

İlçedeki üretim ve pazar payı ile ilgili bilgi veren Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salğur, "Bu seneki beklentimiz yaklaşık 160 bin ton zeytin hasadı, 14 bin ton da yağ bekliyoruz. Mut'un lezzetli olan zeytinyağını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmak istiyoruz. 3 yıl önce coğrafi işaretimizi aldık. Coğrafi işaretimizi aldıktan sonra bizim önümüz daha da açıldı. Biz coğrafi işaret aldıktan sonra Azerbaycan'a ihracat yapmaya başladık, Azerbaycan'a başladığımız ihracatı bu sefer Avrupa'ya yansıtmak istiyoruz, başladık da zaten. Bunun bize çok büyük avantajı oldu" şeklinde konuştu.

Ürettikleri kaliteli coğrafi işareti olan zeytin ve zeytinyağlarını dünyanın her yerine ihraç etmek istediklerine dikkat çeken Salgur, "İlçemizde üretilen zeytin ve zeytinyağlarının bölgemize ve ülkemize çok büyük ekonomik katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Olacak da inşallah. Hedef ve gayretlerimiz bu aşamada" ifadelerine yer verdi.

Kelceköy'de hem muhtar hem de bir üretici olduğunu aktaran Hasan Anamur da, ilçedeki 15 milyon zeytin ağacı olduğuna değinerek 160 bin ton zeytin, 14-15 bin ton da zeytinyağı rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

Zeytin hasadında çalışan işçilerden Emine Özcan da, "Sabah saat 8 gibi zeytin bahçesinde oluruz, akşam saat 5'te evimize gideriz. Çocuklarımızın geçimini, evimizin geçimini buralardan sağlıyoruz. Zeytin hasadı yaklaşık 2.5 ay sürüyor, biz de günlük gelip gidiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı

Azerbaycan, Türkiye, Mersin, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı - Son Dakika
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