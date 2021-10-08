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Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı - Son Dakika

Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı

08.10.2021 15:59
Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi (KFA) ilk defa bir fuara milli katılım organize etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi (KFA) ilk defa bir fuara milli katılım organize etti. Almanya'da düzenlenen mobilya fuarı MOW 2021'de KFA'nın organize ettiği Türkiye milli standı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bugüne kadar 7 bini aşkın BTSO üyesini dünya genelinde 200'den fazla fuar ile buluşturan Küresel Fuar Acentesi, Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde düzenlenen MOW 2021 Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdi. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) işbirliğinde düzenlenen milli katılım kapsamında 10 firma, 240 metrekarelik stant alanında ürünlerini sergiledi. Türkiye'nin milli katılım standını, Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk da ziyaret ederek firma temsilcileri ile görüştü.

30 ülkeden 405 firma katıldı

19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen MOW Fuarı 17 holde, toplam 85 bin metrekare alanda düzenlendi. 30 ülkeden 405 firmanın katıldığı fuarda, katılımcıların yaklaşık yarısını Alman firmaları oluşturdu. Polonya, Hollanda, Danimarka ve İtalya ile birlikte Türkiye fuara en güçlü katılım sağlayan ülkeler arasında yer aldı. MOW Fuarı'nda bu yıl pandemi kaynaklı Uzak Doğu ülkelerinden katılım ise düşük gerçekleşti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mobilya sektörünün istihdam ve ihracata sağladığı katkılarla Türkiye ekonomisi için stratejik bir role sahip olduğunu söyledi. Mobilya sektörüne destek vermek amacıyla BTSO olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Burkay, "Sektörümüzün ihracat ve tanıtım atağına Küresel Fuar Acentesi, UR-GE ve Ticari Safari gibi projelerimizle katkı sağlıyoruz. Normalleşme ile birlikte sektörümüzün yeniden fiziki fuarlara etkin katılımı için çalışmalar yürütüyoruz. Küresel Fuar Acentesi ile ilk milli katılım organizasyonumuzu da Almanya'daki MOW 2021 mobilya fuarına gerçekleştirdik. MOW, Avrupa'da sektör tanıtımı için önemli fuarların başında geliyor. Fuarda yer alan firmalarımız uluslararası mobilya sektörünün temsilcileri ile görüşme imkanı buldu. İMOS işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

İMOS Başkanı Osman Aybil, MOW Fuarı'nın mobilya sektöründeki en önemli fuarlardan biri olduğunu söyledi. Fuarda yer alan firmaların Almanya ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren büyük zincir mağazaları ve büyük satın alma birlikleri temsilcileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktaran Aybil, "Milli katılım standımızla hem Bursa'mızı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Pandemi sonrasını Türk mobilya sektörü için bir fırsat dönemi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bu fuarlarda yer almak yeni pazarlar ve alıcılara ulaşabilmek açısından son derece önemli. Pandemiye rağmen fuara katılan tüm firmalarımıza cesaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

"Türk mobilyası Avrupa'da daha güçlü bir şekilde yer alacak"

Fuara katılan Okan Koltuk Firma Sahibi Okan Güler, KFA Fuarcılık'ın son derece başarılı bir milli katılım organize ettiğini belirterek, "MOW, Almanya'nın en önemli fuarları arasında yer alıyor. Fuarda müşterilerimizle ve potansiyel alıcılarla temas kurma imkanı yakaladık. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'a sektörümüze destekleri için çok teşekkür ediyorum. Türk mobilyası önümüzdeki dönemde inşallah Avrupa'da daha güçlü bir şekilde yer alacaktır." diye konuştu.

Gündoğdu Mobilya İhracat Koordinatörü Gökhan Gündoğdu, beklentilerin üzerinde bir fuar geçirdiklerini belirtti. Fuarda geçen yıla göre hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısında önemli bir iyileşme olduğunu ifade eden Gündöoğdu, "Avrupa oldukça zor bir pazar. Firma olarak fuarda ürün grubumuz, üretim kalitemiz ve fiyat avantajımız sayesinde büyük bir ilgi gördük. İlk kez bir milli katılım düzenlemesine rağmen Küresel Fuar Acentesi de oldukça başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi. KFA ekibine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BURSA

Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı
Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı
Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı
Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı
Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı

Türkiye, Almanya, Milli, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk mobilyası Almanya'da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı - Son Dakika
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