Vali Ersin Yazıcı: "Yenilikçi çalışmalarla yerli ve milli sanayimizi geliştiriyoruz"

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na katılan Vali Ersin Yazıcı toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren cam ürünleri firmasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, yenilikçi çalışmalarla yerli ve milli sanayimizi ileriye taşıdığımızı ifade eden Vali Yazıcı, bu bağlamda özellikle Ar-Ge ve inovasyona dikkat çekti.

Vali Ersin Yazıcı, temaslarına ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2006 yılında kurulan, yıllık 850 jeneratör üretme kapasitesine sahip olan ve ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetler ve Afrika'ya ihracat gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti. Firma ziyareti sırasında Vali Yazıcı'ya, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti. Sektörle ilgili satış, imalat ve servis hizmetleri hakkında firma yetkilisi Evren Akbağ'dan bilgi alan Vali Yazıcı, üretim tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Tesiste 36 personelin çalıştığı ve ana hedeflerinin ihracat olduğunu aktaran firma yetkilisi Akbağ, jeneratör alanında yenilikçi çalışmalarla sektörün ihtiyacına yönelik projeler geliştirdiklerini ifade etti.

"Ülkemiz ve Antalya'mızın ekonomisine değer katan firmalar"

Sektöründe başarılı firmaların Antalya'da olmasının gurur ve mutluluk verici olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Antalya'nın üretimine ve marka değerine katkı sunan tüm firmaların destekçisi olacaklarını dile getirdi. Özellikle ihracata katkı sunan bu tür firmaların hem Antalya hem de ülke adına büyük bir değer olduğuna değinen Vali Yazıcı; "Her zaman dediğimiz gibi yenilikçi çalışmalarla kendi imzamızı taşıyan ürünlerimizi üreteceğiz. Bunun ilk şartı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar. Üretime katkı sunan firmalarımızın sayısını arttırmak için yerli ve milli sanayimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Üreten, ülkemiz ve Antalya'mızın ekonomisine değer katan firmalarımızın daima yanındayız." dedi.

Firma yetkilisi Akbağ, üretimini gerçekleştirdikleri akıllı jeneratör hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi vererek, geliştirdikleri sistemle jeneratörlerin cep telefonu veya tablet gibi araçlarla uzaktan kontrol edilebildiğini söyledi. Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, firma yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yazıcı, ikinci ziyaretini Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2003 yılında kurulan, 60 kişilik ekibi ile cam balkon, cam tavan, raylı ve otomatik her türlü cam imalatını alanında üretim yapan cam ürünleri firmasını ziyaret etti, yönetim kurulu başkanı İbrahim Serçe'den üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Yerli makinelerle yerli üretim yapılıyor"

Firmanın üretim tesislerini inceleyen ve firma hakkında detaylı bilgi alan Vali Yazıcı; "Yerli makinelerle, yerli üretim yapan, kendi alanlarında öncü firmaların şehrimizde olması büyük bir gurur kaynağı. Bu firmalarımız hem Antalya'mız hem de ülkemiz için çok büyük değer. Bu tür firmalarımızın sayısını arttırarak, yerli ve milli sanayimizi daha ileriye götürmek için daha çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

"30 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Firma sahibi İbrahim Serçe ise kuruldukları günden bugüne daha kaliteli üretim yapmayı amaç edindiklerini ve tüm ürünlerinin Avrupa standartlarına olduğunu belirterek; "10 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. Şimdi de dünya genelinde 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. İmalatımızın yüzde 50'sini yurt dışına çevirmeyi planlıyoruz. Yakın zamanda Almanya'da yeni şubemizi açacağız. 2022 planlarımız arasında akdemi kurarak, kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi arttırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, sektöründeki öncü firmalarla Antalya'nın ihracattaki payını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. - ANTALYA