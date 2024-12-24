Ekonomide 2024 böyle geçti: Temmuz-ağustos-eylül

Ekonomi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması ve elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türkiye'ye yönelik yatırım anlaşması öne çıkan başlıklardan oldu.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisiyle sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE Merkezi kurulmasını içeren anlaşma kapsamında, tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

Türksat 6A uzaya gönderildi

Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını belirterek, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın 3. çeyreğinde yaşanan bazı önemli gelişmeler şöyle:

1 TEMMUZ

Konut kiralarının artış oranlarına 2022'de getirilen yüzde 25 sınırı sona erdi.

3 TEMMUZ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 24,73 artış sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılırken vergi dairesi başkanlıklarının unvanı "defterdarlık" oldu ve illerde yeni kurulanlar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlandı.

8 TEMMUZ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurulmasını içeren anlaşma kapsamında, tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

9 TEMMUZ

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı. Uydunun kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştirilirken, Türksat 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak.

20 TEMMUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu." ifadesini kullandı.

30 TEMMUZ

TÜİK, "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Projeksiyona göre, Türkiye nüfusunun 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

2 AĞUSTOS

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

10 AĞUSTOS

Türkiye'nin 58'inci havalimanı olan "Çukurova Uluslararası Havalimanı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını bildirdi.

18 AĞUSTOS

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

24 AĞUSTOS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan düzenlemesinin konuttan sonra otomotivde devreye alınmasıyla yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişi yapamayacağına dikkati çekerek, "Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak." dedi.

26 AĞUSTOS

TÜBİTAK UZAY tarafından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için geliştirilen "elektrikli itki motoru" başarıyla ateşlenerek yer sabit yörüngede "uzay tarihçesi" kazandı.

27 AĞUSTOS

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

28 AĞUSTOS

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.

29 AĞUSTOS

Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli. 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk defa bitkisel üretim destekleri üç yıllık ve üretim döneminden önce açıklandı.

1 EYLÜL

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2 EYLÜL

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü. Böylece ülke ekonomisi üst üste 16 çeyrek büyümüş oldu.

3 EYLÜL

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yİ-ÜFE yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

5 EYLÜL

Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025-2027 dönemini kapsayan programa göre, büyümenin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de yüzde 5 olması öngörüldü. Enflasyon hedefi ise 2025 için yüzde 17,5, 2026 yılı için yüzde 9,7, 2027 için yüzde 7 oldu.

15 EYLÜL

Emlakta "doğrulanmış ilan" uygulaması başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

26 EYLÜL

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemesiyle sosyal içerik üreticilerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi. İnternet siteleri ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılmasıyla elde edilen kazançlar da basit usulde vergileme kapsamına dahil edildi. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenlere de kolay vergileme imkanı getirildi.

27 EYLÜL

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle ikinci el taşıt ticaretini daha güvenli hale getirmek amacıyla devreye alınan "Güvenli Ödeme Sistemi", vatandaşlar için de zorunlu hale getirildi.