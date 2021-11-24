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Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar - Son Dakika

Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar

24.11.2021 12:04
Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar

Ekonomik krizin vurduğu Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasıyla birlikte dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor. Aileler geçimlerini sağlamak ve borçlarını ödemek için kız çocuklarını hatta beşikteki bebeklerini çeyiz parası karşılığında evlendirmeye başladı.

ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın yönetimi ele almasıyla zor günler geçiren Afganistan şu anda terör ve savaş dışında yeni bir tehlike ile karşı karşıya; işsizlik ve ödenmesi mümkün olmayan borçlar.

BEŞİKTEKİ BEBEKLERİ EVLENDİRİP ÇEYİZ PARALARINI ALIYOR

Ülkenin patlayan ekonomisinin ardında zaten fakir olan halk iyice çaresizliğe gömüldü. Borçlarını ödeyemeyen ve açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kalan bir çok aile kız çocuklarını hatta beşikteki bebeklerini evlendirerek onların çeyiz parasını alıyor.

2 KIZINI 3 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA VERDİ

Afgan fırın işçisi Fazal, geçen ay 13 ve 15 yaşındaki kızlarını kendi yaşlarının iki katından fazla erkeklerle evlendirdikten sonra 3 bin dolarlık bir çeyiz ödemesi aldı. Elindeki paranın bitmesi durumunda yedi yaşındaki kızının da diğerleri ile aynı kaderi paylaşacağından korkuyor. Fazal, "Ailemi beslemek ve borcumu ödemek için başka yolum yoktu. Başka ne yapabilirdim ki?" diyor.

Taliban ülkeyi felakete sürüklüyor! Ekonomik kriz nedeniyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar

BEBEKLER GELECEKTEKİ EVLİLİKLER İÇİN VERİLİYOR

Kadın hakları aktivistleri, Taliban'ın 100 gün önce 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, çocuk yaşta evliliklerin artan yoksullukla birlikte arttığını ve yoksul ailelerin kız bebeklerini gelecekteki evlilikleri için satıp çeyiz parası aldıklarını belirtiyor.

ÇOCUK EVLİLİK ORANI İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Ülkede Taliban'ın dönüşünden önce bile yaygın olan çocuk evlilik oranının önümüzdeki aylarda neredeyse iki katına çıkabileceği tahmin ediliyor. Yapılan son araştırmalar, Afganistan'daki kızların %28'inin 18 yaşına gelmeden, %4'ünün ise 15 yaşından önce evlendiğini gösteriyor.

KIŞ YAKLAŞIRKEN MİLYONLARCA KİŞİ AÇLIĞIN EŞİĞİNDE

BM kuruluşlarına göre, kuraklık ve ekonomik çöküş nedeniyle sakat kalan Afganistan, dünyanın en kötü insani krizi olmaya hazırlanıyor. Kış yaklaşırken, milyonlarca kişinin açlığın eşiğinde olduğunu ve 2022 ortasına kadar hanelerin %97'sinin yoksulluk sınırının altına düşebileceği belirtiliyor.

Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar

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Son Dakika Ekonomi Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar - Son Dakika
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