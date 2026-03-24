Ekonomist Mustafa Aşkın: Gram altında dip seviye 5200 olabilir

Küresel piyasalarda İran savaşı sonrası sert dalgalanmalar dikkat çekiyor. Altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşarken, petrol fiyatları da ABD'den gelen açıklamalar sonrası geriledi. Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com ekranlarında bu hareketliliğin nedenlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.

"NAKDE DÖNÜŞ İHTİYACI ARTTI"

Aşkın, piyasalardaki düşüşün temel nedenlerinden birinin yatırımcı davranışı olduğunu belirtti. "Dünya piyasalarında kaotik durumu gidermek amacıyla nakde dönme ihtiyacı arttı" diyen Aşkın, bu eğilimin altın fiyatlarını aşağı çektiğini ifade etti.

"PİYASALAR TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞEKİLLENİYOR"

Küresel fiyatlamalarda siyasi etkilerin belirleyici olduğuna dikkat çeken Aşkın, "Dünya Trump'ın ruh haline göre şekillenen bir fiyat algısıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Bu durumun piyasalarda öngörülebilirliği zorlaştırdığını vurguladı.

"GRAM ALTINDA DİP SEVİYE 5200 OLABİLİR"

Altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Aşkın, "Kısa vade için gram altının dip noktası 5200 seviyelerinde görünüyor" dedi. Orta vadede ise yeniden yükseliş trendi beklediğini belirtti.

"PETROLDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıklaması ve saldırıları 5 gün ertelemesi sonrası petrol fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Brent petrolün yüzde 14 düşüşle 113 dolardan 96 dolara indiğini belirten Aşkın, "Petrol fiyatlarında da ani dalgalanmayı çok sert görmeye başladık" dedi. Ayrıca, "Trump'ın manipülasyonları yüzünden petrol fiyatları dengesiz seyrediyor" sözleriyle enerji piyasalarındaki oynaklığa dikkat çekti.