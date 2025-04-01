Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası\'nda bayramlaşma

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bayramlaşma programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, meslek komitesi üyeleri, kadın ve genç girişimcileri kurulu başkan ve üyeleri, muhtarlar ve STK Başkanları katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda açılış konuşması yapan TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, katılımcıların Ramazan Bayramını kutlayarak, "Güven ve istikrar içerisinde güzel bir Ramazan ayını ihya etmeye çalıştık. Ama tabii aynı cümleleri diğer mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz için de söylemek mümkün değil. Biliyorsunuz terörist İsrail saldırıları karşısında Filistin'de yüzlerce kardeşimiz maalesef Ramazan ayında da şehit edildi. Ben yüce Mevlamdan tüm mazlum coğrafyalardaki zulmün son bulmasını niyaz ediyorum. Ramazan ayında başkanımızın ev sahipliğinde birçok programa ev sahipliği yaptık. Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda da hassasiyet gösteren Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Alan'a ve tüm ETSO ailesine teşekkür ediyorum. Bayramın sizlere, ailenize, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Elazığ TSO çatısı altında beraber olmanın ve aynı duyguları paylaşarak bayramlaşmanın, mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Elazığ TSO Başkan İdris Alan, "Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan'ı tüm güzellikleriyle geride bıraktık. Manevi iklimi ile hepimizi kuşatan bu mübarek ayda başta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olmak üzere birçok kesimle iftar soframızın rahmet ve bereketini paylaştık. Bu programlarla hem Ramazan'ın ruhunu yaşatmayı hedefledik hem de değişik kesimlerle yine şehrimizin sorunları ile ekonomi düzleminde görüş alışverişi gerçekleştirerek istişarelerde bulunduk. ve tüm bu adımlarımızla bir kez daha gördük ki şehrin tüm dinamiklerinin kalbi bu şehir için atıyor. Şehrimiz için atan bu kalpleri bir araya getirerek buradan yine şehre önemli kazanımlar elde edilmesinin ışığı da öncüsü de Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Yani sizlersiniz, sizlerin ufku ve girişimci vizyonudur. Bizim hedefimiz aslında bugün bizlerle olan Sayın milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere ilimiz yöneticilerinin de siyasilerin de hükümetin de ortak hedefidir. Bayramın başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda akan kanın durmasına vesile olmasını, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına katılan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ramazan bayramının ilimize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günlerdir. Bu müstesna günde siz saygıdeğer sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, ilimizin ekonomisine, kalkınmasına, istihdamına katkı sağlayan değerli meclis üyelerimizle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Ticaret ve Sanayi Odaları bir ilin gelişmesinde ve kalkınmasında öncüdür. Şehrimizin ekonomisinin kalkınması, istihdamın sağlanması ve artması noktasında Sayın Başkanımızın gayretleri takdire şayandır. Sizlerin şehrimize yapmış olduğu yatırımlardan dolayı, istihdama katkı sağlamanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Elazığ Belediyesi olarak bizler de şehrimizin ekonomisinin gelişmesi adına, yatırımın önünün açılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin daha müreffeh, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir şehir olması adına birlikte hareket etmeye, ortak akılla hareket etmeye kararlıyız" diye konuştu.

Program, bayramlaşma ile son buldu. - ELAZIĞ