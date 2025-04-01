Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bayramlaşma

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası\'nda bayramlaşma

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bayramlaşma programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

01.04.2025 17:38  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bayramlaşma programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, meslek komitesi üyeleri, kadın ve genç girişimcileri kurulu başkan ve üyeleri, muhtarlar ve STK Başkanları katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda açılış konuşması yapan TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, katılımcıların Ramazan Bayramını kutlayarak, "Güven ve istikrar içerisinde güzel bir Ramazan ayını ihya etmeye çalıştık. Ama tabii aynı cümleleri diğer mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz için de söylemek mümkün değil. Biliyorsunuz terörist İsrail saldırıları karşısında Filistin'de yüzlerce kardeşimiz maalesef Ramazan ayında da şehit edildi. Ben yüce Mevlamdan tüm mazlum coğrafyalardaki zulmün son bulmasını niyaz ediyorum. Ramazan ayında başkanımızın ev sahipliğinde birçok programa ev sahipliği yaptık. Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda da hassasiyet gösteren Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Alan'a ve tüm ETSO ailesine teşekkür ediyorum. Bayramın sizlere, ailenize, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Elazığ TSO çatısı altında beraber olmanın ve aynı duyguları paylaşarak bayramlaşmanın, mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Elazığ TSO Başkan İdris Alan, "Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan'ı tüm güzellikleriyle geride bıraktık. Manevi iklimi ile hepimizi kuşatan bu mübarek ayda başta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olmak üzere birçok kesimle iftar soframızın rahmet ve bereketini paylaştık. Bu programlarla hem Ramazan'ın ruhunu yaşatmayı hedefledik hem de değişik kesimlerle yine şehrimizin sorunları ile ekonomi düzleminde görüş alışverişi gerçekleştirerek istişarelerde bulunduk. ve tüm bu adımlarımızla bir kez daha gördük ki şehrin tüm dinamiklerinin kalbi bu şehir için atıyor. Şehrimiz için atan bu kalpleri bir araya getirerek buradan yine şehre önemli kazanımlar elde edilmesinin ışığı da öncüsü de Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Yani sizlersiniz, sizlerin ufku ve girişimci vizyonudur. Bizim hedefimiz aslında bugün bizlerle olan Sayın milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere ilimiz yöneticilerinin de siyasilerin de hükümetin de ortak hedefidir. Bayramın başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda akan kanın durmasına vesile olmasını, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına katılan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ramazan bayramının ilimize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günlerdir. Bu müstesna günde siz saygıdeğer sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, ilimizin ekonomisine, kalkınmasına, istihdamına katkı sağlayan değerli meclis üyelerimizle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Ticaret ve Sanayi Odaları bir ilin gelişmesinde ve kalkınmasında öncüdür. Şehrimizin ekonomisinin kalkınması, istihdamın sağlanması ve artması noktasında Sayın Başkanımızın gayretleri takdire şayandır. Sizlerin şehrimize yapmış olduğu yatırımlardan dolayı, istihdama katkı sağlamanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Elazığ Belediyesi olarak bizler de şehrimizin ekonomisinin gelişmesi adına, yatırımın önünün açılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin daha müreffeh, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir şehir olması adına birlikte hareket etmeye, ortak akılla hareket etmeye kararlıyız" diye konuştu.

Program, bayramlaşma ile son buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bayramlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
12:34 Bakan Yumaklı’dan kredi müjdesi Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
08:10 Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 18:17:37. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement