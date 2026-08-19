Elektriğe Zammın Yüzde 50\'ye Çıkabileceği İddia Ediliyor

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Enerji yönetimi, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğuna işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eylül ayında yapılacak görüşmeler çerçevesinde, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Olası zam, ekim ayında uygulamaya girecek. Elektriğe, en son nisan ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.

Türkiye'de, elektrik tarifeleri genelde üç ayda bir, doğal gaz tarifeleri aylık olarak gözden geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, BOTAŞ da doğal gazla ilgili tarifeleri belirliyor.

Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Doğal gaz tarifeleri de BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden kamuoyouna duyuruluyor.

Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana kamunun sunduğu mal ve hizmetlere (yönetilen-yönlendirilen) yapılacak zamlarda etkili oluyor.

İlgili bakanlıklar, bu kapsamda yer alan mal ve hizmetlere yapılacak zam öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçiyor.

Olası zamla ilgili farklı oranları içeren bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunuluyor, bakanlığın onayının ardından zam uygulamaya giriyor.

ZAM HESABI

Enerji yönetimi, elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğunu, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için belli oranda bir zammın gerekli olduğuna işaret etti.

Kaynaklar, konutlarda özellikle günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketimlerde birim elektrik fiyatlarının çok düşük belirlendiğine işaret ederek, "Devlet, konutlarda gerek elektrik gerekse de doğal gazı sübvanse ediyor, destekliyor. Her yıl bu amaçla bütçede ciddi tutarda bir ödenek ayrılıyor" dedi.

EYLÜLDE KARAR VERİLECEK

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gazla ilgili verileri belli aralıklarla bir rapor halinde ekonomi yönetimine iletiyor. Bu raporda, enerji fiyatlarındaki son gelişmeler ve sübvansiyon miktarları da yer alıyor.

Enerji yönetimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında eylül ayı içinde yapılacak görüşmelerde, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Bu kararda, yıl sonu enflasyon hedefi belirleyici olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, Banka'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24'te sabit tuttuğunu, tahminini ise yüzde 28'e yükselttiğini açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, zam yapılmasına vize vermesi durumunda, yıl sonu enflasyon hedefi de dikkate alınarak, zam oranı belirlenecek. Olası zam, ekim ayında uygulamaya girecek.

Kaynaklar, elektriğe, en son nisan ayında yüzde 25 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, "Tarife için eylül ayında trafik hızlanır. Elektriğe, yüksek oranlı zam ihtiyacı var. Görüşmeler sonucunda bu konuda karar verilecek" dedi.