Elmadağ Mobilya OSB, Türk Mobilyasının Dünyadaki Vitrini Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Elmadağ Mobilya OSB, Türk Mobilyasının Dünyadaki Vitrini Olacak

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin resmi açılışı yıl sonuna doğru yapılacak. OSB, Türk mobilyasının dünyadaki vitrini olacak ve sektörde önemli bir ivme yaratacak. İlk etapta 93 fabrikanın faaliyet göstereceği OSB, doğaya saygılı bir proje olarak öne çıkarken, yıllık 100 bin ton ihracat yapmayı hedefliyor.

11.08.2024 11:13
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Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Taklacı, altyapı çalışmaları tamamlanan ve ilk fabrikanın faaliyete geçtiği Elmadağ Mobilya OSB'nin, yıl sonuna doğru resmi açılışının yapılacağını ve bölgenin, Türk mobilyasının dünyadaki vitrini olacağını belirtti.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, yapımı devam eden Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'de gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkentin 12. organize sanayi bölgesi olan Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin yapımına 2021 yılında başlandığını anımsatan Taklacı, genişlemeye müsait 116 hektar alanda inşa edilen bölgede, altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı inşaatına geçildiğini ve yapımı tamamlanan ilk fabrikanın da faaliyete geçtiğini anlattı.

Taklacı, kendi elektriğini güneş ve odun enerjisiyle üretecek OSB'de güneş enerjisi santrali alanı bulunduğuna dikkati çekerek, bölgede 93 sanayi parseli, akıllı fabrikalar, eğitim alanı, arıtma tesisi, sosyal alanlar, AR-GE, test, kongre ve uluslararası ticaret danışmanlık merkezleri, KOSGEB ile TÜBİTAK merkezleri, konaklama alanı ve küçük sanayi sitesi bulunacağını bildirdi.

OSB'nin, ihracat açısından da çok avantajlı olduğuna işaret eden Taklacı, "Elmadağ şehir merkezine 5 kilometre mesafede olan ve Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yanı başında bulunan OSB, Çin'den Avrupa'ya yük taşımacılığına başlanan tarihi 'Demir İpek Yolu' üzerinde yükleme boşaltma alanına sahip. Ayrıca OSB, konvansiyonel yurt içi tren hattının ve yeni yapılacak Delice Otoyolu'nun da yanında bulunuyor." diye konuştu.

"Tamamı yerli üretim"

Taklacı, OSB'de, ilk etapta 93 fabrikanın faaliyet göstereceğini belirterek, böylece sektörde doğrudan 15 binden fazla, dolaylı olarak ise yaklaşık 200 bin istihdam sağlamayı planladıklarını söyledi.

OSB'lerde altyapı maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek programlarının kolaylık sağladığını anlatan Taklacı, OSB'nin, yapımı devam eden fabrikalar üretime geçtiğinde sektörde önemli bir ivme yaratacağını ifade etti.

Taklacı, mobilyanın, katma değer avantajlı ve dünyada ihracat şansı en yüksek sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamı yerli üretilmeye müsait mobilya ve ahşap sektörünün gelişmesi, ekonomik anlamda büyük kazanımlar elde etmek demek. Yıl sonuna doğru resmi açılışı planlanan Elmadağ Mobilya OSB tamamlandığında, Türk mobilyasının dünyadaki vitrini olacak. Mobilya sanayinin yükselmesi için tüm taleplerimize cevap veren, sektörümüz için ayrı hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yerli üretimi çok önemsiyor. Bizler de sanayici olarak tamamı yerli üretim olan mobilyalarımızı dünyanın her yerine ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz."

"Hedef, mobilya ihracatında ilk üçe girmek"

Sektörün geçen yıl 8,3 milyar dolarlık ihracat yaptığını ve dünya mobilya ihracatından yüzde 2'lik pay aldığını anımsatan Taklacı, dünyada mobilya ihracatındaki en büyük payın yüzde 36 ile Çin'de olduğunu aktardı.

Taklacı, hedeflerine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak ilk 10'da yer aldığımız mobilya sektöründeki ihracat payımızı yüzde 2'den ilk etapta yüzde 10'lara çıkarmayı ve gelecekte dünyadaki ilk üç ihracatçı ülkeden biri olmayı hedefliyoruz. Elmadağ Mobilyacılar OSB, tam kapasiteyle üretime geçtiğinde, yıllık 100 bin ton ihracat yapmayı amaçlıyor, bu da yaklaşık 1 milyar dolar ihracata tekabül ediyor.

Türkiye'nin ihracattaki rekabet gücünün sürdürülebilir şekilde devam edebilmesinde kritik öneme sahip Yeşil Mutabakat nedeniyle tüm fabrikalar ve OSB buna uygun yapılandı. Böylece Elmadağ Mobilyacılar OSB, doğaya saygılı bir proje olarak öne çıkarken, ihracatta da avantajlı bir pozisyonda bulunuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Elmadağ Mobilya OSB, Türk Mobilyasının Dünyadaki Vitrini Olacak - Son Dakika

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