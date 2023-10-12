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Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Son Güncelleme: 12.10.2023 23:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeneceğini duyurmuştu. Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi ve düzenleme komisyonda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

KABUL EDİLDİ

Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapmaları noktasında gerekli talimatları vermiştim. Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen, aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Emeklilere ne zaman ödeme yapılacağıyla ilgili açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika
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