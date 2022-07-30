AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar çalışmalar tamamlanacak

Sesinin en çok yükseldiği an: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, Habertürk kanalının canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, EYT için de çalışmaların devam ettiğini ve yıl sonuna kadar sorunun çözüleceğini dile getirdi.

"ENFLASYON DÜNYANIN TAMAMINDA VAR"

Tüm dünyanın yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Dağ, "Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON EYLÜL AYINDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Enflasyonun düşeceği tarih için eylül ayını işaret eden Dağ, "Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren enflasyonda bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak." dedi.

"TURİZMDE TARİHİ GELİR ELDE ETMEYE YAKINIZ"

Asgari ücrete yapılan aram zammı değerlendiren Dağ, "Hükümet bu gerçeklere göre hareket ediyor. Asgari ücretlerde artışa gidildi. Vergilerden muaf tutularak işverene de destek olundu. Memura, SSK ve BAĞKUR emeklisine zamlar uygulandı. Ekonominin alt başlıklarını baktığımızda istihdam ve ihracatta olumlu gelişmeler var. Enerji fiyatlarındaki artış olmasaydı cari dengemiz oluşmuş olacaktı. Turizm gelirleri hariç. Turizmde tarihi geliri elde etmeye yakınız. 50 milyar doları bulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"EYT KONUSU İLK KEZ KONUŞTUĞUMUZ BİR ŞEY DEĞİL"

Dağ konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Biz bugüne kadar böyle davranmadık. EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde. EYT konusunda bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. 2022 sonu veya 2023 başına kadar çalışmalar tamamlanacak.

"3 MİLYONDAN 700 BİN SIĞINMACI VAR"

Geçici barınma statüsünde 3 milyon 700 bin civarında bir sığınmacı var. Mahalle mahalle bakanlıkta bilgileri var. Bir tane daha sığınmacı almama konusunda bir politikamız var. Bugüne kadar gelmiş barınma statüsündeki insanların geri dönüşlerine yönelik somut çalışmalarımız var.Sığınmacı konusu gündemde değilken de binlerce kaçak göçmeni sınır dışı ediyorduk ancak basına yansıtmıyorduk. Ancak gündeme geldikten sonra bunu artık sınır dışı edilme görüntülerini de servis etmeye başladık.

"AK PARTİ TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ"

Türkiye'de AK Parti birinci parti. Yaptırılan anketlerle seçimler arasında nasıl farklar oluştuğunu biliyoruz. Şu anda olmamamız gereken yerdeyiz. Olağanüstü bir durum. 4 yılda pandemiden savaşa kadar sıkıntılar oldu. Dünyada bütün iktidarlar sıkıntı yaşadı. "