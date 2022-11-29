SGK'dan yeni hizmet! EYT'liler emekli olunca ne kadar maaş alacak? - Son Dakika
Üye Girişi

SGK'dan yeni hizmet! EYT'liler emekli olunca ne kadar maaş alacak?

29.11.2022 00:42

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar, "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" uygulamasını hizmete sunarken uygulama ile emekli maaşı rahatlıkla hesaplanabiliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının konuşulmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlar alacakları emekli maaşını merak etmeye başladı. EYT yasasının kabul edilmesi halinde 1999 öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkı kazanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların aklındaki sorulara yanıt bulması için harekete geçti. SGK "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" ekranını hizmete açtı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplama robotu sayesinde şimdiden emekli maaşlarını şimdiden rahatlıkla görüntüleyebilecek. Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterecek. SGK'nın kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebileceksiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri girilecek. 'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor: Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi. Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

YORUMLAR
500
Bugün yapılacak kabine toplantısında zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulaması masaya yatırılacak Bugün yapılacak kabine toplantısında zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulaması masaya yatırılacak TDP Genel Başkanı Sarıgül, önceliklerinin 'eğitimde fırsat eşitliği' olduğunu açıkladı Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, önceliklerinin 'eğitimde fırsat eşitliği' olduğunu açıkladı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan yeni hizmet! EYT'liler emekli olunca ne kadar maaş alacak? - Son Dakika


Son Dakika
00:29 SGK'dan yeni hizmet! EYT'liler emekli olunca ne kadar maaş alacak?
00:26 Türk futbolunda yabancı hakemlerin göreve başlayacağı belli oldu
00:11 Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi reddedildi
00:02 Uruguay'ı Bruno Fernandes yıktı! Portekiz üst tura yükseldi
23:54 Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geldi
23:34 Dünya Kupası'nda gol polemiği! Cristiano Ronaldo'ya mı yazılmalı?
23:28 Uzmanlar uyardı! Kadroya geçecek sözleşmeli personelin maaşı düşebilir
23:13 Şanlıurfa'da hasta yakını saldırdığı doktorun burnunu kırdı
23:09 Tıp dünyası şaşkın! Meksika'da bir bebek kuyruklu doğdu
21:53 Uyuşturucu satıcıları polislere pompalıyla ateş açtı! Memurlar yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 02:25:28. #1.12#
SON DAKİKA: SGK'dan yeni hizmet! EYT'liler emekli olunca ne kadar maaş alacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement