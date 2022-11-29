SGK'dan yeni hizmet! EYT'liler emekli olunca ne kadar maaş alacak?

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının konuşulmaya başlanmasıyla birlikte vatandaşlar alacakları emekli maaşını merak etmeye başladı. EYT yasasının kabul edilmesi halinde 1999 öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkı kazanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların aklındaki sorulara yanıt bulması için harekete geçti. SGK "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" ekranını hizmete açtı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplama robotu sayesinde şimdiden emekli maaşlarını şimdiden rahatlıkla görüntüleyebilecek. Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterecek. SGK'nın kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebileceksiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri girilecek. 'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor: Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi. Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.