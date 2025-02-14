Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu

Ekonomi

Zahide Yetiş\'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2025 tarihinde başlatılan yeni elektrik düzenlemesi kapsamında, 40 milyonu aşkın haneye destekler devam ederken, yüksek tüketim gurubunda yer alan 1 milyon 164 bin aboneye desteklerin kaldırıldığı bildirildi.

1 MİLYON 164 BİN ABONENİN FATURASI DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme 2024 yılı tüketim verilerine göre belirlendi. Bu kapsamda 2024 yılında yıllık 5000 kWh tüketim sınırını aşan 1 milyon 164 bin abone 2025 yılında destek kapsamından çıkarıldı. 40 milyonu aşkın mesken abonesi ise mevcut desteklerden yararlanmaya devam edecek. Elektrik faturalarındaki yüzde 60 devlet desteğinin yeniden yapılandırıldığı yeni düzenlemede, tüketim seviyesi destek dağıtımında belirleyici kriter haline geldi. Yeni düzenleme ile destekler ihtiyaç sahiplerine daha adil şekilde ulaştırılacak.

OCAK AYINDAKİ ARTIŞ MEVSİMSEL TÜKETİMDEN KAYNAKLANDI

Yetkililer, Ocak ayındaki fatura artışının yalnızca mevsimsel tüketiminden kaynaklandığını belirtti. Yeni uygulamanın etkileri kısmen Şubat ayında, tam olarak ise Mart faturalarında görülecek. Düzenleme kapsamında, camiler, cemevleri, şehit yakınları ve gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suyu şebekeleri, cihaza bağlı yaşayan hastalar, AFAD'ın geçici barınma alanları, dernekler ve vakıflar bu desteklerden yararlanmaya devam edecekler.