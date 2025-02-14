Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2025 tarihinde başlatılan yeni elektrik düzenlemesi kapsamında, 40 milyonu aşkın haneye destekler devam ederken, yüksek tüketim gurubunda yer alan 1 milyon 164 bin aboneye desteklerin kaldırıldığı bildirildi.

14.02.2025 14:25
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2025 tarihinde başlatılan yeni elektrik düzenlemesi kapsamında, 40 milyonu aşkın haneye destekler devam ederken, yüksek tüketim gurubunda yer alan 1 milyon 164 bin aboneye desteklerin kaldırıldığı bildirildi.

1 MİLYON 164 BİN ABONENİN FATURASI DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme 2024 yılı tüketim verilerine göre belirlendi. Bu kapsamda 2024 yılında yıllık 5000 kWh tüketim sınırını aşan 1 milyon 164 bin abone 2025 yılında destek kapsamından çıkarıldı. 40 milyonu aşkın mesken abonesi ise mevcut desteklerden yararlanmaya devam edecek. Elektrik faturalarındaki yüzde 60 devlet desteğinin yeniden yapılandırıldığı yeni düzenlemede, tüketim seviyesi destek dağıtımında belirleyici kriter haline geldi. Yeni düzenleme ile destekler ihtiyaç sahiplerine daha adil şekilde ulaştırılacak.

OCAK AYINDAKİ ARTIŞ MEVSİMSEL TÜKETİMDEN KAYNAKLANDI

Yetkililer, Ocak ayındaki fatura artışının yalnızca mevsimsel tüketiminden kaynaklandığını belirtti. Yeni uygulamanın etkileri kısmen Şubat ayında, tam olarak ise Mart faturalarında görülecek. Düzenleme kapsamında, camiler, cemevleri, şehit yakınları ve gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suyu şebekeleri, cihaza bağlı yaşayan hastalar, AFAD'ın geçici barınma alanları, dernekler ve vakıflar bu desteklerden yararlanmaya devam edecekler.

Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu
Kaynak: İHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nurettin DEMİR:
    Hani gabar da petrol Akdeniz de doğalgaz bulmuştulardı hiç bir zaman inanmadım bu zamlar da inananlara KAPAK OLSUN 193 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Cebiniz boş kalmasın 153 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Akp seçim tarifesi var 137 2 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    devam devam devam? 127 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    adamdaki cahilliğe bak hani petrol bulunmuş da Yok bilmem ne, sanki su pınarı damarı bulunmuş da önünü baraj yapıp dağıtacan, o petrolü bulmak ne kadar Zor ise o bulunan petrolü çıkarıp,işleyip arz etmek daha zor bunu dâhi bilmeden sırf laf olsun diye sağdan soldan duyduğu konuşuyor 5 17 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    yandaşlar doldurdu ceplerini ülkeyi ne hale getirdiniz kitapsızlar 11 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Mavi Göğün Efendisi Tengri konuyu Biliyorsun ?? 12 0 Yanıtla
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