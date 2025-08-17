Enerji Hatları İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Enerji Hatları İçin Acele Kamulaştırma

17.08.2025 07:44
Türkiye'de enerji nakil hatları ve elektrik üretim tesisleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kuluncak- Elazığ, Erciş- Patnos ve Gevaş İlçeleri ve Hizan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 154 kV Birecik OSB TM İrtibatları (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi, 400 kV Devekıran TM İrtibatları (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı ve 154 kV Korkuteli- Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Kocaeli'de bulunan bazı taşınmazlar, R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Kırklareli'de bulunan bazı taşınmazlar, Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Bolu'da bulunan bazı taşınmazlar, Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Eminekin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1120 parsel numaralı taşınmaz, Gelinkaya GES EDT Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Erzurum'da bulunan taşınmaz, Yellice RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Sivas'taki taşınmazlar, Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'da bulunan taşınmazlar, Şile RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'un Çatalca İlçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisindeki 116 Ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, kamulaştırma bilgileri ve güzergahları verilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar da Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
