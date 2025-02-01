Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Ekonomi

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, R3-Adıyaman-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Adıyaman'da bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri yer alan taşınmazlar ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan Camikebir Mahallesi sınırları içerisindeki 201 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

400 kilovolt Soma- Manisa Enerji İletim Hattı'nın 179-182 numaralı direkleri arası ile 400 kilovolt Aliağa II-Manisa Enerji İletim Hattı'nın 75-79 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca ekli liste ile haritalarda kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayancık İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.