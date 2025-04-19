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Ekonomi

Enerji Sektörüne 1036 Yeni Personel Alımı

Enerji Sektörüne 1036 Yeni Personel Alımı

EÜAŞ ve TEİAŞ, toplamda 1036 personel alacağını duyurdu; başvurular Mayıs'ta başlayacak.

19.04.2025 11:19
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığa bağlı Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplam 1036 personel alınacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji sektörümüzde insan kaynağını güçlendirmek üzere yeni bir adım atıyoruz. EÜAŞ'a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ'a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1036 yeni çalışma arkadaşımız kadromuza dahil olacak. Yeni arkadaşlarımızın, üretimden iletime uzanan enerji altyapımızın her aşamasına katkı sunacağına inanıyorum. Kendilerine şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

EÜAŞ'A 601 PERSONEL ALIMI

EÜAŞ, ülke genelindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 601 daimi işçi alımı yapacak. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 36 yaşından gün almamış bulunmaları gerekiyor. Engelli kontenjanına başvuracak adaylarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranırken, diğer adayların endüstri meslek ya da teknik liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi veya Makine Teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından 6-7 Mayıs'ta noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda 2 bin 404 aday belirlenerek Adana, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. Değerlendirmelerin ardından, 601 aday EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecek.

TEİAŞ'A 435 PERSONEL ALIMI

TEİAŞ, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere, 419'u tekniker olmak üzere toplam 435 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, başvuru yapacakları kadro için belirlenen önlisans programlarından mezun olmaları gerekiyor. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre, açık pozisyon sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Bazı unvanlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Sektörüne 1036 Yeni Personel Alımı - Son Dakika

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