Enerji sektörünün kalbi İstanbul Energy Forum'da atacak - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji sektörünün kalbi İstanbul Energy Forum'da atacak

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla 22 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

15.11.2024 10:47
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Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla 22 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve gün boyunca sürecek foruma farklı ülkelerden enerji bakanları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütü, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Enerji sektöründe bölgesel hedefler, doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuların değerlendirileceği forumda, bölgesel ve uluslararası gündemlerin yanı sıra petrolden doğal gaza, arz güvenliğinden teknolojik gelişmelere birçok başlık ele alınacak.

Enerji bakanları özel oturumda konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, ana oturumunda konuşma yapacağı forum, katılımcılara küresel düzeyde diyalog imkanı sunacak.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov???????, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic'in konuşmacı olarak yer alacağı forumun ilk oturumu, Bakan Bayraktar moderatörlüğünde, "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlığı altında düzenlenecek.

"Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ özel oturumuyla devam edecek forum, "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler" ve "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumları sonrasında "Anadolu Ajansı Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı" ile sona erecek.

Foruma katılmak isteyenler, "https://www.istanbulenergyforum.com" internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji sektörünün kalbi İstanbul Energy Forum'da atacak - Son Dakika

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