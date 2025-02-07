Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Hatay'da depremzede ailelere ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Hatay'da depremzede ailelere ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar\'dan Hatay\'da depremzede ailelere ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede aileleri ziyaret etti.

07.02.2025 10:51
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede aileleri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Defne ilçesinde anma programına katıldıktan sonra Kırıkhan'a geçen Bayraktar'a, hemşehrileri büyük ilgi gösterdi.

Bayraktar, Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na Defne'den canlı olarak katıldı. TOKİ'nin inşa ettiği konutların teslim töreninde depremzede ailelerin sevincine ortak oldu.

Programın ardından doğup büyüdüğü Kırıkhan'a geçen Bayraktar, yeni TOKİ konutlarına yerleşen depremzede Selma Aydöner ve görme engelli oğlu Ömer Faruk Aydöner ile görüştü. Bayraktar, Ömer Faruk'un sağlık durumu hakkında annesinden bilgi aldı ve çocuklara hediyeler verdi.

Bayraktar, depremde evleri yıkılan Fatma Ulaşlı, çocukları Muhammed Ali ve Zeynep Ela ile evlerinde görüştü. Fatma Ulaşlı, Bakan Bayraktar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri evimde ağırlamak, benim için büyük gurur. Evden çok memnunuz, Allah devletimize, zarar ziyan vermesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın Kırıkhan'daki son durağı Calal ailesi oldu. Burada Tayfur ve Gamze Calal sohbet eden Bayraktar, ailenin çocukları Asaf ve Bahri ile özel olarak ilgilendi. Baba Tayfur Calal, iş makinesi operatörü olduğunu, depremden kendi imkanlarıyla çıktıklarını ve daha sonra iş makinesini alıp arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anlattı.

Ziyaretlerine ilişkin X medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar, Kırıkhan'ın asrın felaketinin en ağır yükünü taşıyan yerlerden biri olduğunu belirterek, "Ancak bugün gördük ki, dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin izleri daha büyük. Kırıkhan'da yeni yuvalarına kavuşan Calal, Ulaşlı ve Aydöner ailelerini ziyaret ettik. Bizlere evlerinin kapısını açan, yaşadıkları zorlukları paylaşan her ailemiz, hayata tutunmanın ve umudu diri tutmanın ne kadar büyük güç olduğunu bir kez daha gösterdi. 85 milyonluk büyük bir aile olarak acıyı nasıl paylaştıysak umudu ve mutluluğu da paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Hatay'da depremzede ailelere ziyaret - Son Dakika

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