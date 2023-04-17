Karadeniz gazında vanalar köklendi! Erdoğan, perşembe günü doğal gaz faturaları için müjdeyi verecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Dönmez, dün gece itibarıyla vanaları açtıklarını ve deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladıklarını duyurdu.

"30 SAATTE KARAYA ÇIKACAK"

Gazın perşembe günü karaya çıkacağını ifade eden Dönmez, "Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız" dedi.

"İLK ETAPTA 10 KUYUDA ÜRETİM OLACAK"

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak. Faz 3'ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDELERİ OLACAK"

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez, "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." dedi.

"KARADENİZ'DE KEŞİF POTANSİYELİ YÜKSEK"

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "Orta Karadeniz'de sismik çalışmaları tamamladık. O verileri değerlendiriyoruz. Doğu Karadeniz'le alakalı çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."

"GABAR'DAN MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞIRIZ"

Petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Dönmez şunları kaydetti: "Gabar'da kış şartları devam ediyor. 1-2 hafta içinde ilk neticeleri almaya başlarız. Müjdeli haberi paylaşırız. Oraya yakın keşfimiz vardı, orada 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük."

"27 NİSAN'DA AKKUYU'YA YAKIT GELİYOR"

27 Nisan'da nükleer yakıtın Akkuyu Nükleer Santral'e geleceğini kaydeden Dönmez, 2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Dönmez nükleer santrale ilişkin süreci şöyle açıkladı: "Sahaya nükleer yakıt gelince, nükleer statüsü kazanmış oluyor. Onunla ilgili güvenlik önlemleri gündeme gelmiş olacak. Yakıt geldikten sonra da yaklaşık 1 yıllık süre içinde yakıtın yüklenmesi ve test ayarlarının yapılması, geçici üretim hazırlıklarına başlanması gerekiyor. İlk üniteyi devreye aldığımızda 4 üniteyi de birer yıl arayla devreye alacağız"