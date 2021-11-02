Üye Girişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık

02.11.2021 09:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji fiyatlarındaki artışın pandemi ve kuraklıktan kaynaklandığını dile getirdi. Bakan Dönmez, "Biz, birincil enerji kaynakları açısından değerlendirdiğimizde yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu ne kadar azaltabilirsek o oranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Enerji fiyatları ve zamlara ilişkin sorulan sorular ve eleştiriler üzerine Bakan Dönmez'den kuraklık ve pandemi savunması geldi.

"BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN YÜZDE 70 DIŞA BAĞIMLIYIZ"

Fatih Dönmez şu açıklamayı yaptı:

"Birincisi; pandemiden hızlı bir şekilde küresel anlamda çıkış oldu. İkincisi; bizim ülkemiz açısından biraz daha öne çıkan bir şey, yani doğal gaza olan talebin artma nedenlerinden birisi, bu sene maalesef bazı bölgelerimiz oldukça kurak geçiyor, bundan dolayı da hidroelektrik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Yeteri kadar su kapasitesini kullanmamızın bize karşılığı, 6 milyar metreküp ilave doğal gaz kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Biz, birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu ne kadar azaltabilirsek o oranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız.

"VATANDAŞIMIZIN EVİNE 200 LİRA FATURA GELİYORSA, 200 LİRASINI DA BİZ BÜTÇEDEN KARŞILIYORUZ"

Bizim beklentimiz ve temennimiz, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul olması, daha rasyonel bir noktaya gelecek olması. Vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansımakta. Bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa 200 lirasını da biz aslında kendi bütçemizden, yani devlet bütçesinden karşılıyoruz."

"KADEMELİ SOSYAL TARİFE GİBİ KONULAR GÜNDEMİMİZDE"

CHP'li milletvekillerinin 'Kara Kış Fonu' önerisine ilişkin Bakan Dönmez, "Bizimkinin belki bu anlamda yeni bir ismi yok ama yıllardır kamuda tercih edilen bir yöntem. Bizim de 'kademeli sosyal tarife' gibi konular gündemimizde. Bunlar için hukuki, yani yasal seviyede bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"YÖNETİM VE DENETİMİ DEVLETTE OLACAK"

Dönmez, TEİAŞ ve BOTAŞ özelleştirmelerine ilişkin soruya, "Yönetim ve denetimi devlette olacak şekilde bir özelleştirme programı yapılacağını söyledik, TEİAŞ ile ilgili olarak. Buradaki rakam da en fazla yüzde 5, belki en fazla yüzde 10 olacak. İletim mülkiyeti de denetimi de yönetimi de devlette kalacak, halka arz edilecek. BOTAŞ ile ilgili şu anda kanunda ikiye bölünmesi ile ilgili hüküm var, zaten biz de ikiye böleceğiz" yanıtını verdi.

"YAZ SAATİ UYGULAMASIYLA YAKLAŞIK 4 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI"

Yaz saati uygulamasına ilişkin sorulara Dönmez, "İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili çalıştığımız bir konu. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf, yaklaşık 6,82 milyar kilowatt saat. Bu tasarrufun parasal karşılığı, tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira. Ayrıca bununla birlikte Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye ülkeler bu yönde kararlarını kendileri alacak" karşılığını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi 10:12 Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı 09:54 Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı
Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı 09:06 Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 08:54 Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum 07:51 Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi 23:00 Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış 19:11 Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış

Son Dakika Haberleri
10:13 18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi
10:12 Kendisine testere ile saldırmıştı! Adama sandalye ile karşılık verdi
10:07 Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!
10:00 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı
09:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık
09:54 Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı
09:46 Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi 18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi         
10:14
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında ortaya çıktı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında ortaya çıktı         
09:59
Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü Katil kocadan kan donduran sözler: Karısını 'aşkım' diye çağırdı, öldürdü         
09:47
200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı 200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı         
09:00
Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş         
07:53
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü         
20:58
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 10:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement