Bakan Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine çıkıyor - Son Dakika
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Bakan Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine çıkıyor

08.08.2022 21:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun" ifadelerini kullandı. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle ilk seferine çıkacak.

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLAYACAK

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine uğurlanıyor! Bakan Dönmez, müjdeyi 'Büyük gün' diyerek duyurdu

SİSTEM VE EKİPMAN GÜNCELLEMELERİ TAMAMLANDI

Erdoğan'ın uğurlayacağı gemide sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine uğurlanıyor! Bakan Dönmez, müjdeyi 'Büyük gün' diyerek duyurdu

MAVİ VATAN'IN EN GÜÇLÜSÜ

2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.

BUGÜN İLK GÖREV YERİNE UĞURLANACAK

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

Eskişehir ekonomi haberi | Bakan Dönmez: 'Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor'
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Kaynak: AA

Abdülhamid Han, Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Fatih Dönmez müjdeyi paylaştı! 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk seferine çıkıyor - Son Dakika
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