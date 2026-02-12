Enerjisa'dan Yatırım Atağı - Son Dakika
Ekonomi

Enerjisa'dan Yatırım Atağı

12.02.2026 10:41
Toroslar ve Başkent EDAŞ, Adana, Gaziantep ve Bartın'da enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yapıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Adana, Gaziantep ve Bartın'da enerji altyapısını yatırımlarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, 1 milyon 257 binden fazla müşterisine daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunma hedefiyle 2025'te Adana'da 14 bin 152 trafo ve 39 bin 273 kilometrelik enerji hattında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren şirket, kavurucu sıcakların enerji tüketimini artırdığı yaz aylarında enerji arzını güvence altına almak amacıyla mevcut trafo merkezlerini güçlendirirken, eş zamanlı olarak yeni trafo merkezlerini devreye aldı. Şehir genelinde aydınlatma çalışmalarına ağırlık veren şirket, Adana'da 2025'te 16 bin 467 armatür, 2 bin 191 kilometrelik kablo, 250 trafo merkezi ve 715 adet dağıtım merkezinin bakımlarını tamamladı. Şirket, yeni yatırımlar kapsamında 893 kilometrelik kablo hattı, 265 trafo, 8 bin 248 armatür ve 617 elektrik dağıtım panosu tesis ederek enerji altyapısını güçlendirdi.

Gaziantep

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep'in artan enerji ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen yıl yaklaşık 1 milyar 916 milyon liralık yatırımla çalışmalarına ara vermeden devam eden şirket, şehrin enerji altyapısını bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendiriyor .

"Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, Gaziantep'teki 11 bin 147 trafo ve 26 bin 989 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde, enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla bakım, modernizasyon ve yatırım çalışmalarını sürdürdü."

Sanayi tesisleriyle Türk ekonomisinin önemli üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep'te, Toroslar EDAŞ, kesintisiz ve güçlü enerji sağlamak için şebeke kapasitesini artırdı. Sanayi bölgesindeki enerji altyapısına yapılan yatırımlar, üretimin aksamadan devam etmesini sağlayarak ekonomik canlılığa katkı sundu.

Şehrin ekonomik ve turizm açısından kritik öneme sahip bölgeleri olan Tarihi Kapalı Çarşı ile Zeugma Mozaik Müzesi'nin bulunduğu alanlarda bakım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 2025'te 11 bin 295 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlanırken, ayrıca 222 trafo merkezi, 164 dağıtım merkezi, 165 saha dağıtım kutusu ile bin 397 kilometrelik hatta bakım çalışması yapıldı. Söz konusu çalışmalarla şehir genelinde aydınlatma ve enerji sürekliliğinin güvence altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Gaziantep'te hizmet verdiği 968 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına yatırımlar kapsamında 968 kilometrelik yeni kablo tesisi ile 5 bin 302 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan şirket, ayrıca, 481 yeni elektrik panosu ve 234 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.-

Bartın

Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, geniş ormanlık alanları, dağlık yapısı ve kırsal yerleşim dokusuyla öne çıkan, 190 bini aşan nüfusa sahip Bartın'da 2025'te 427 milyon lira yatırımı hayata geçirdi. Şirket, enerji arzının güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında bakım ve onarım çalışmalarına da hız verdi.

Başkent EDAŞ, geçen yıl 153 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunma hedefiyle Bartın'da bin 565 trafo ve 7 bin 566 kilometrelik enerji hattında çalışmalarını sürdürdü.

Şirket, daha aydınlık ve güvenli bir kent hedefiyle Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü. Şirket, geçen yıl 3 bin 238 aydınlatma armatürü ile 44 trafo merkezinin bakımını gerçekleştirirken, ayrıca 50 dağıtım merkezinde bakım çalışması yaptı. Aynı dönemde 265 kilometrelik hatta bakım çalışması yapıldı.

Başkent EDAŞ, hizmet verdiği 153 binden fazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla 142 kilometrelik yeni kablo döşemesi gerçekleştirdi. Şirket, 2 bin 486 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlarken, ayrıca 68 elektrik dağıtım panosu ve 58 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Zorlu kış şartları için hazırlıklara devam edildi

Toroslar EDAŞ, Adana ve Gaziantep'te kış mevsimi öncesinde enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için yıl boyunca yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme faaliyetleriyle kent genelindeki altyapı dayanıklılığını güçlendirdi.

Kritik şebeke unsurlarında gerçekleştirilen önleyici bakım ve kontrol çalışmalarıyla arıza risklerinin azaltılması hedeflenirken, saha ekipleri yoğun yağış ve fırtına gibi zorlu hava koşullarında enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre görev yapacak.

Başkent EDAŞ ise Bartın'da kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlıklarını sürdürdü. Şirket, özellikle kırsal ve ormanlık bölgelerde altyapı dayanıklılığını artırmaya yönelik bakım ve güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdi.

Başkent EDAŞ, kesintisiz ve güvenli enerji arzı hedefi doğrultusunda Bartın genelinde operasyonel hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Gaziantep, Ekonomi, Enerji, Bartın, Adana

Enerjisa'dan Yatırım Atağı

SON DAKİKA: Enerjisa'dan Yatırım Atağı - Son Dakika
